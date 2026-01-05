Prefeitura de Cotia inicia devolução das taxas do Concurso Público da Educação

Reembolso será feito preferencialmente via PIX para candidatos inscritos no certame cancelado em novembro

Foto: Prefeitura de Cotia





A Prefeitura de Cotia iniciou o procedimento de devolução das taxas de inscrição do Concurso Público nº 01/2025, destinado à área da Educação e cancelado pela administração municipal em novembro.

De acordo com a Prefeitura, a restituição dos valores será realizada preferencialmente por meio de PIX, por se tratar de um método mais rápido e com menor risco de erros. Em situações específicas, o pagamento poderá ser efetuado por transferência via TED. Todos os reembolsos terão comprovantes anexados ao respectivo processo administrativo, garantindo a rastreabilidade financeira.Para solicitar a devolução, os candidatos devem preencher um formulário on-line disponibilizado pelo Sistema GIAP. O preenchimento exige dados pessoais, informações bancárias e o envio de documentos, como RG e comprovante de pagamento da inscrição, quando disponível. A administração municipal alerta que o envio correto das informações é essencial para evitar pendências ou atrasos no reembolso.O concurso, organizado pela empresa RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais, previa vagas para cargos como Auxiliar de Classe, Professor de Educação Básica I e II, Psicopedagogo Institucional, Intérprete de Libras e Secretário de Escola. As provas estavam previstas para os dias 14 e 21 de dezembro, com taxas de inscrição que variavam entre R$ 59 e R$ 75.O formulário para solicitação do reembolso está disponível no