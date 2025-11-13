Prefeitura de Cotia anuncia reajuste do IPTU para 2026

Pagamentos poderão ser feitos em até 12 parcelas a partir de janeiro; desconto de 10% será concedido para quem quitar o imposto à vista

Foto: Prefeitura de Cotia

decreto que atualiza os valores do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para o exercício de 2026. A Prefeitura de Cotia publicou o

O documento, assinado pelo prefeito Welington Formiga, estabelece um reajuste de 5,17% nos valores da Planta Genérica de Valores, que serve de base para o cálculo do imposto cobrado sobre os imóveis do município.Segundo o decreto, o percentual de 5,17% corresponde ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).O índice reflete a inflação acumulada no período e é utilizado para atualizar o valor do metro quadrado de construção e de terreno, conforme previsto na legislação tributária municipal.A administração municipal informou que a atualizaçãoO lançamento do IPTU referente ao exercício de 2026 será feito em 12 parcelas mensais e consecutivas.A primeira parcela vence em 20 de janeiro, e as demais no dia 20 dos meses subsequentes.Se o vencimento cair em sábado, domingo ou feriado, o pagamento poderá ser feito no dia útil seguinte.Cada parcela deverá ter valor mínimo de R$ 50,00.Os contribuintes que optarem pelo pagamento integral até 20 de janeiro de 2026 terão direito a um desconto de 10% sobre o valor total do impostoA Prefeitura reforçou que os boletos serão disponibilizados aos contribuintes antes do início do calendário de vencimentos, e que o reajuste segue o índice oficial da inflação, sem aumento real além da correção monetária anual.