Após recesso de quase 2 meses, vereadores de Cotia retomam sessões na semana que vem

Primeira sessão ordinária de 2026 está marcada para o dia 3 de fevereiro

Foto: Câmara de Cotia

Após quase dois meses de recesso parlamentar, a Câmara Municipal de Cotia retoma as sessões ordinárias na próxima semana. A 1ª Sessão Ordinária de 2026 está marcada para a terça-feira, dia 3 de fevereiro, a partir das 10h, na Sala de Sessões Vereador José Ernesto Ribeiro da Cruz.

. Desde então, os vereadores entraram em período de recesso, conforme previsto na Lei Orgânica do Município. De acordo com o Legislativo, não houve convocação de sessão extraordinária durante esse intervalo.Na pauta da primeira sessão do ano constam dois vetos e um Projeto de Lei. De autoria do vereador Dr. Silvio Cabral (PT), o Projeto de Lei nº 150/2025 autoriza o Poder Executivo a promover a Regularização Fundiária Urbana (Reurb).A população poderá acompanhar a sessão presencialmente, na sede da Câmara Municipal de Cotia, localizada na rua Batista Cepelos, nº 91, no Centro, ou ao vivo pela internet, por meio da TV Câmara.O recesso parlamentar segue o que determina o artigo 60 da Lei Orgânica do Município, que estabelece que a sessão legislativa ocorre de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Os meses de janeiro e julho, além da segunda quinzena de dezembro, são considerados períodos de recesso.