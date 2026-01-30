Após recesso de quase 2 meses, vereadores de Cotia retomam sessões na semana que vem

Primeira sessão ordinária de 2026 está marcada para o dia 3 de fevereiro
|Foto: Câmara de Cotia
Após quase dois meses de recesso parlamentar, a Câmara Municipal de Cotia retoma as sessões ordinárias na próxima semana. A 1ª Sessão Ordinária de 2026 está marcada para a terça-feira, dia 3 de fevereiro, a partir das 10h, na Sala de Sessões Vereador José Ernesto Ribeiro da Cruz.
A última sessão ordinária de 2025 foi realizada no dia 9 de dezembro. Desde então, os vereadores entraram em período de recesso, conforme previsto na Lei Orgânica do Município. De acordo com o Legislativo, não houve convocação de sessão extraordinária durante esse intervalo.
Na pauta da primeira sessão do ano constam dois vetos e um Projeto de Lei. De autoria do vereador Dr. Silvio Cabral (PT), o Projeto de Lei nº 150/2025 autoriza o Poder Executivo a promover a Regularização Fundiária Urbana (Reurb).
A população poderá acompanhar a sessão presencialmente, na sede da Câmara Municipal de Cotia, localizada na rua Batista Cepelos, nº 91, no Centro, ou ao vivo pela internet, por meio da TV Câmara.
O recesso parlamentar segue o que determina o artigo 60 da Lei Orgânica do Município, que estabelece que a sessão legislativa ocorre de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Os meses de janeiro e julho, além da segunda quinzena de dezembro, são considerados períodos de recesso.