Vereadores de Cotia já estão em recesso; sessões voltam só em fevereiro

Os vereadores de Cotia entraram oficialmente em recesso parlamentar após a realização da 40ª Sessão Ordinária, na última terça-feira. Segundo o Legislativo, esta foi a última sessão do ano e, até o momento, não há previsão de convocação de Sessão Extraordinária.

O recesso segue o que determina o Artigo 60 da Lei Orgânica do Município, que estabelece que a sessão legislativa ocorre de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Já janeiro, julho e a segunda quinzena de dezembro são considerados períodos de recesso parlamentar.Durante esse intervalo, não são realizadas Sessões Ordinárias, mas todos os demais serviços da Câmara continuam funcionando normalmente. O atendimento ao público permanece disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.A próxima sessão legislativa será retomada em 1º de fevereiro, conforme o calendário oficial.