Leilão em Osasco tem 440 veículos com lances a partir de R$ 200

Leilão começa em 04 de fevereiro e reúne veículos aptos à circulação, sucatas e recicláveis para prensa

Foto: Divulgação

A Prefeitura de Osasco, em parceria com a Fidalgo Leilões, realiza entre os dias 4 e 6 de fevereiro um leilão de aproximadamente 440 veículos provenientes de apreensões. Os lances iniciais partem de R$ 200, e a disputa é aberta a pessoas físicas e jurídicas.



04/02/2026 – Leilão de veículos com documentação – 10h

05/02/2026 – Leilão de veículos sucata – 10h

06/02/2026 – Leilão de sucatas recicláveis para prensa – 10h



Informações: (11) 2653-0553 / (11) 2653-8583

No dia 4 de fevereiro, a partir das 10h, serão leiloados os veículos com documentação regular, aptos à circulação. Ao todo, são 150 lotes, incluindo automóveis e motocicletas de diferentes marcas e modelos, como Spin, Tucson, Fiat Idea, Linea, Palio, Freemont Precision, Kombi, Clio, Gol, Corolla, Ecosport, Sandero, Onix, Renault Kangoo Express, além de motocicletas das marcas Honda, Yamaha, Kia, entre outras.Entre os lotes disponíveis, constam motocicletas como uma TRAXX/JH125F, ano 2015, com lance inicial de R$ 1.200, e uma Honda CB 300R, ano 2010, a partir de R$ 3.900. Já entre os automóveis, estão listados veículos como um Peugeot 307 Soleil, ano 2004, com lance inicial de R$ 2.900; um Citroën Xsara Picasso GXS, também de 2004, a partir de R$ 3.000; um Chevrolet Onix 1.0 MT LS, ano 2015/2016, com lance inicial de R$ 14.000; um Volkswagen Gol TL MC, ano 2015/2016, por R$ 14.400; e um Chevrolet Spin 1.8 LT, ano 2015/2016, a partir de R$ 14.850, conforme condições estabelecidas em edital.Os veículos classificados como sucata serão leiloados no dia 5 de fevereiro, às 10h. Já os lotes de sucatas recicláveis destinadas à prensa serão disputados no dia 6 de fevereiro, também a partir das 10h.Para participar do leilão, os interessados devem realizar cadastro no site da Fidalgo Leilões. A participação está condicionada ao envio da documentação exigida no edital.