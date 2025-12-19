Velório do prefeito Geraldinho ocorre nesta sexta-feira no Ginásio Municipal de Piedade

Cerimônia acontece no Ginásio Municipal de Esportes e está aberta ao público desde as 14h30

Foto: Prefeitura de Piedade

A Prefeitura de Piedade informa que o velório do prefeito Geraldo Pinto de Camargo Filho, o Geraldinho, ocorre nesta sexta-feira (19), no Ginásio Municipal de Esportes “Carlos Alberto Rodrigues”, localizado na Rua Quintino de Campos, 182, na Vila Quintino.





O sepultamento está previsto para as 17h30, no Cemitério “Nossa Senhora Aparecida”, conhecido como Cemitério Velho, também em Piedade.



A despedida do prefeito provoca grande comoção na cidade. Desde a confirmação da morte, manifestações de pesar e solidariedade à família se multiplicam nas redes sociais e em notas oficiais de lideranças políticas da região.

A cerimônia está aberta ao público desde as 14h30, reunindo familiares, amigos, moradores e autoridades que prestam as últimas homenagens ao chefe do Executivo municipal,