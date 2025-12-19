Quem era Geraldinho, prefeito de Piedade que morreu aos 47 anos

Prefeito chegou a ser internado na Santa Casa durante a tarde, onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu

Foto: Reprodução / Redes Sociais

O prefeito de Piedade, no interior de São Paulo, Geraldo Pinto de Camargo Filho (PSD), conhecido como Geraldinho, morreu no início da noite desta quinta-feira (18), aos 47 anos. A informação foi confirmada pela Prefeitura do município em nota oficial publicada nas redes sociais por volta das 20h.

O prefeito chegou a ser internado na Santa Casa durante a tarde, onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu. O motivo da morte não foi divulgado.Em nota de pesar, a Prefeitura de Piedade destacou a trajetória política e o legado deixado pelo chefe do Executivo municipal., diz o comunicado.Natural de Piedade, cidade com cerca de 53 mil habitantes na região de Sorocaba, Geraldinho iniciou sua carreira política em 2008, quando foi eleito vereador pelo PT. Em 2012, foi reeleito para o cargo pelo mesmo partido, obtendo 16.558 votos, o equivalente a 57,36% dos votos válidos.Em 2020, assumiu pela primeira vez o cargo de prefeito, já filiado ao MDB. Nas eleições municipais de 2024, Geraldinho foi reeleito prefeito, concorrendo pelo PSD, consolidando sua liderança política no município.