Quem era Geraldinho, prefeito de Piedade que morreu aos 47 anos

O prefeito de Piedade, no interior de São Paulo, Geraldo Pinto de Camargo Filho (PSD), conhecido como Geraldinho, morreu no início da noite desta quinta-feira (18), aos 47 anos. A informação foi confirmada pela Prefeitura do município em nota oficial publicada nas redes sociais por volta das 20h.
O prefeito chegou a ser internado na Santa Casa durante a tarde, onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu. O motivo da morte não foi divulgado.
Em nota de pesar, a Prefeitura de Piedade destacou a trajetória política e o legado deixado pelo chefe do Executivo municipal.
“A Prefeitura de Piedade lamenta profundamente o falecimento de Geraldo Pinto de Camargo Filho, 47 anos, prefeito de Piedade. Fato ocorrido nesta quinta-feira (18). Geraldo deixa um legado de contribuições imensas para o desenvolvimento do município, com grandes obras realizadas e um legado político memorável. Geraldo deixa sua mãe, três irmãs e dois filhos”, diz o comunicado.
Trajetória política
Natural de Piedade, cidade com cerca de 53 mil habitantes na região de Sorocaba, Geraldinho iniciou sua carreira política em 2008, quando foi eleito vereador pelo PT. Em 2012, foi reeleito para o cargo pelo mesmo partido, obtendo 16.558 votos, o equivalente a 57,36% dos votos válidos.
Em 2020, assumiu pela primeira vez o cargo de prefeito, já filiado ao MDB. Nas eleições municipais de 2024, Geraldinho foi reeleito prefeito, concorrendo pelo PSD, consolidando sua liderança política no município.