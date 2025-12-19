Diretora de escola é vítima de sequestro-relâmpago e tem carro roubado em Cotia

Vítima foi rendida por três criminosos e mantida sob ameaça por cerca de 40 minutos

Crime foi registrado na Delegacia de Cotia. Foto: Cotia e Cia

Uma diretora de escola foi vítima de um sequestro-relâmpago, na manhã da terça-feira (16), no bairro Jardim das Graças, em Cotia. De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi rendida por três criminosos, que a mantiveram sob ameaça dentro do próprio veículo e fugiram levando o carro e pertences pessoais.

Segundo a polícia, a vítima estava no interior de seu automóvel, quando foi abordada. Os suspeitos bateram no vidro e anunciaram o assalto, fazendo menção de estarem armados. Em seguida, colocaram a mulher no banco traseiro e a obrigaram a permanecer deitada no assoalho do veículo, com a liberdade restringida durante toda a ação criminosa.Ainda conforme o registro policial, um dos criminosos assumiu a direção do carro, enquanto os outros dois permaneceram no banco traseiro. Durante aproximadamente 40 minutos, o grupo circulou pela cidade, sendo acompanhado por outro veículo, com o qual os suspeitos mantinham comunicação.Durante o trajeto, os criminosos exigiram o telefone celular e os cartões bancários da vítima. Com acesso ao aplicativo bancário, foram realizadas transações que totalizaram cerca de R$ 5 mil. Os cartões de crédito não chegaram a ser utilizados, e a vítima posteriormente conseguiu realizar o bloqueio junto às instituições financeiras.Além do dinheiro, foram subtraídos o veículo, um telefone celular, cinco cartões bancários e uma aliança.A diretora foi libertada no bairro Jardim dos Ipês, nas proximidades da Rua Manaus, onde recebeu ajuda de uma moradora, que emprestou um telefone para que ela acionasse a Polícia Militar. Apesar do abalo emocional, a vítima informou à polícia que não sofreu agressões físicas, mas foi ameaçada durante toda a ação.Ela relatou ainda que não conseguiu identificar com precisão os autores, lembrando apenas que um dos criminosos usava máscara. O caso foi registrado como roubo de veículo com restrição da liberdade da vítima e concurso de pessoas, conforme previsto no artigo 157 do Código Penal.A Polícia Civil de Cotia informou que as investigações já foram iniciadas e que imagens de câmeras de segurança da região estão sendo analisadas para auxiliar na identificação dos suspeitos. Até o momento, ninguém foi preso.