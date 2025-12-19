Morador de Cotia transforma carro em “Uber Natalino” e chama atenção nas corridas

Veículo foi totalmente decorado com iluminação e enfeites para levar o clima de Natal aos passageiros

Imagem: Reprodução

Um morador de Cotia decidiu espalhar o clima de Natal de um jeito diferente pelas ruas da cidade. Alex Gagliano, conhecido como o “Uber Natalino”, personalizou completamente o próprio carro com luzes e enfeites natalinos para surpreender e alegrar os passageiros durante as corridas.



A personalização inclui iluminação em LED por todo o interior do carro e uma placa de identificação de Uber iluminada, instalada na parte traseira do veículo. Segundo ele, toda a adaptação foi feita de forma simples e artesanal, com materiais acessíveis e instalação realizada pelo próprio motorista.



A proposta, afirma, é mostrar que é possível fazer algo diferente e levar alegria às pessoas, especialmente neste período de fim de ano. O “Uber Natalino” tem chamado a atenção de moradores e passageiros em Cotia, que se surpreendem com o clima natalino logo ao entrar no carro.

Morador do Jardim Rio das Pedras, Alex teve a ideia de decorar o veículo como forma de se diferenciar e tornar a experiência dos usuários mais leve e divertida. Além da decoração especial no carro, ele também se veste de Papai Noel durante as corridas, reforçando o clima natalino.