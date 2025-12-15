‘Praça Fábio Chan’: Câmara aprova homenagem a comerciante de Cotia morto por linha de pipa

Homenagem preserva a memória de Chan, comerciante querido na cidade, e transforma o espaço público em símbolo de conscientização e cuidado com a vida
|Fábio Chan morreu em um acidente com linha de pipa em setembro deste ano. Foto: Arquivo Pessoal
A Câmara Municipal de Cotia aprovou, na sessão da semana passada, o Projeto de Lei nº 186/2025, que denomina uma praça pública no bairro Jardim Cotia como “Praça Fabio Carvalho Chan”. A proposta é de autoria dos vereadores Almir Rodrigues e Professor Osmar e foi aprovada por 15 votos favoráveis.
A homenagem refere-se à praça localizada em frente ao antigo comércio de Fabio Carvalho Chan, na Rua Esperança, nº 237, no Jardim Cotia. O objetivo é preservar a memória do comerciante, que era morador conhecido da região e mantinha um minimercado no local, além de reconhecer o impacto de sua perda para a comunidade.
Segundo a justificativa apresentada no projeto, a denominação da praça tem caráter simbólico e educativo. Fabio Carvalho Chan faleceu em 14 de setembro de 2025, vítima de um acidente causado por linha de pipa com cerol, enquanto pilotava sua motocicleta na entrada da cidade de Santos, no litoral paulista. O caso gerou grande comoção em Cotia e reforçou o debate sobre a necessidade de conscientização e prevenção quanto ao uso de linhas cortantes.
O texto do projeto destaca que a escolha do local da homenagem busca manter viva sua memória entre moradores, clientes e frequentadores da região, além de transformar o espaço em um ponto de reflexão sobre segurança e valorização da vida.
A proposta também prevê a instalação de uma placa de identificação com o nome da praça e uma breve menção à homenagem, indicando a trajetória e a contribuição de Fabio Carvalho Chan para o bairro.
Além disso, a nova denominação deverá ser incluída no cadastro oficial de logradouros municipais e nos mapas de referência do município. A proposta agora segue para sanção ou veto do prefeito Welington Formiga.
Nascido em 20 de julho de 1981, no município de Barueri, Fabio Carvalho Chan era filho de Chan Ho Wing e Maria Elizabet Carvalho. Conhecido popularmente como Chan, construiu sua trajetória como empresário e comerciante no Jardim Cotia, sendo lembrado pelo bom atendimento, pelo compromisso com a comunidade e pela dedicação à família.