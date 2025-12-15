‘Praça Fábio Chan’: Câmara aprova homenagem a comerciante de Cotia morto por linha de pipa

Homenagem preserva a memória de Chan, comerciante querido na cidade, e transforma o espaço público em símbolo de conscientização e cuidado com a vida

Fábio Chan morreu em um acidente com linha de pipa em setembro deste ano. Foto: Arquivo Pessoal

A Câmara Municipal de Cotia aprovou, na sessão da semana passada, o Projeto de Lei nº 186/2025, que denomina uma praça pública no bairro Jardim Cotia como "Praça Fabio Carvalho Chan". A proposta é de autoria dos vereadores Almir Rodrigues e Professor Osmar e foi aprovada por 15 votos favoráveis.

A homenagem refere-se à praça localizada em frente ao antigo comércio de Fabio Carvalho Chan, na Rua Esperança, nº 237, no Jardim Cotia. O objetivo é preservar a memória do comerciante, que era morador conhecido da região e mantinha um minimercado no local, além de reconhecer o impacto de sua perda para a comunidade.Segundo a justificativa apresentada no projeto, a denominação da praça tem caráter simbólico e educativo.enquanto pilotava sua motocicleta na entrada da cidade de Santos, no litoral paulista. O caso gerou grande comoção em Cotia e reforçou o debate sobre a necessidade de conscientização e prevenção quanto ao uso de linhas cortantes.O texto do projeto destaca que a escolha do local da homenagem busca manter viva sua memória entre moradores, clientes e frequentadores da região, além de transformar o espaço em um ponto de reflexão sobre segurança e valorização da vida.A proposta também prevê a instalação de uma placa de identificação com o nome da praça e uma breve menção à homenagem, indicando a trajetória e a contribuição de Fabio Carvalho Chan para o bairro.Além disso, a nova denominação deverá ser incluída no cadastro oficial de logradouros municipais e nos mapas de referência do município. A proposta agora segue para sanção ou veto do prefeito Welington Formiga.Nascido em 20 de julho de 1981, no município de Barueri, Fabio Carvalho Chan era filho de Chan Ho Wing e Maria Elizabet Carvalho. Conhecido popularmente como Chan, construiu sua trajetória como empresário e comerciante no Jardim Cotia, sendo lembrado pelo bom atendimento, pelo compromisso com a comunidade e pela dedicação à família.