Frente fria deve trazer chuvas ao longo da semana em Cotia

Previsão indica pancadas em diferentes períodos entre terça e sexta-feira; esta segunda não deve registrar chuva

Foto: Arquivos / Cotia e Cia





A chegada de uma frente fria deve favorecer o retorno de chuvas generalizadas ao longo desta semana em Cotia e em toda a região. A informação é do Climatempo, que aponta mudanças nas condições do tempo a partir dos próximos dias.

Para esta segunda-feira, a previsão indica tempo estável, sem expectativa de chuva. No entanto, o cenário começa a mudar a partir de terça-feira, quando há previsão de chuva forte durante a tarde e à noite.Na quarta-feira, as pancadas devem ocorrer no período da manhã. Já na quinta-feira, a previsão aponta tempo chuvoso ao longo de todo o dia, com possibilidade de volumes mais elevados.Na sexta-feira, a tendência é de chuva rápida e de forma isolada, encerrando a semana com instabilidade, porém de menor duração em comparação aos dias anteriores.A recomendação é que moradores fiquem atentos às atualizações da previsão do tempo, especialmente em áreas mais suscetíveis a alagamentos e transtornos causados pelas chuvas.