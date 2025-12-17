Hóspede foge de motel em Cotia após consumir alimentos e não pagar a conta

Homem teria pulado o muro do estabelecimento após consumir alimentos e utilizar a hospedagem; prejuízo foi de R$ 802

Imagem meramente ilustrativa / IA

Um homem é investigado pela Polícia Civil após fugir de um motel localizado em Cotia. Ele fugiu sem pagar pela hospedagem e pelos produtos consumidos durante a estadia. O caso foi registrado como furto em estabelecimento comercial.

De acordo com a ocorrência, o cliente deu entrada no motel na madrugada de sexta-feira (12) e ficou hospedado em uma das suítes até a manhã de sábado (13). No momento do check-out, ele teria deixado o local sem quitar os valores devidos, fugindo ao pular o muro do estabelecimento.Durante o período em que permaneceu no motel, o homem consumiu diversos itens do frigobar e do cardápio interno, como refeições, bebidas alcoólicas, energéticos, refrigerantes, doces e outros produtos.Segundo a administração, apenas o consumo desses itens gerou um prejuízo de R$ 213,50. A diária do quarto foi avaliada em R$ 446, totalizando um prejuízo aproximado de R$ 802,50.A representante legal do motel compareceu à Delegacia de Polícia de Cotia e registrou a ocorrência, apresentando a relação dos itens consumidos e não pagos. O caso foi encaminhado para apreciação da autoridade policial, que irá analisar as medidas cabíveis.Até o momento, não há informações sobre o ressarcimento dos valores ou a localização do suspeito. A ocorrência segue em apuração pela Polícia Civil.