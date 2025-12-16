Motociclista morto em acidente no Rodoanel é velado em Vargem Grande Paulista

Vítima tinha 32 anos e morreu após colisão entre duas motos no trecho de Carapicuíba
|Foto: Artesp / Cotia e Cia
O corpo do motociclista Erick de França Casemira Ramos, de 32 anos, foi velado nesta segunda-feira (15) no Cemitério Memorial Bosque da Paz, em Vargem Grande Paulista. Morador da cidade, Erick morreu em um grave acidente registrado no Rodoanel Mário Covas, em Carapicuíba, na manhã de domingo (14).
De acordo com informações da concessionária responsável pela via, o acidente ocorreu no sentido externo da rodovia, na altura do km 18, e envolveu duas motocicletas. Os veículos trafegavam em alta velocidade quando colidiram lateralmente.
Com o impacto, um dos motociclistas foi arremessado para a faixa 05 e para o acostamento, ficando gravemente ferido. Já Erick foi lançado em direção ao canteiro central da pista e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local.
Equipes de resgate foram acionadas, e o motociclista ferido em estado grave foi socorrido pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, sendo encaminhado a uma unidade hospitalar da região.