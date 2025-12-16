Motociclista morto em acidente no Rodoanel é velado em Vargem Grande Paulista

Vítima tinha 32 anos e morreu após colisão entre duas motos no trecho de Carapicuíba

Foto: Artesp / Cotia e Cia





Erick morreu em um grave acidente registrado no Rodoanel Mário Covas, em Carapicuíba, na manhã de domingo (14). O corpo do motociclista Erick de França Casemira Ramos, de 32 anos, foi velado nesta segunda-feira (15) no Cemitério Memorial Bosque da Paz, em Vargem Grande Paulista. Morador da cidade,em Carapicuíba, na manhã de domingo (14).

De acordo com informações da concessionária responsável pela via, o acidente ocorreu no sentido externo da rodovia, na altura do km 18, e envolveu duas motocicletas. Os veículos trafegavam em alta velocidade quando colidiram lateralmente.Com o impacto, um dos motociclistas foi arremessado para a faixa 05 e para o acostamento, ficando gravemente ferido. Já Erick foi lançado em direção ao canteiro central da pista e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local.Equipes de resgate foram acionadas, e o motociclista ferido em estado grave foi socorrido pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, sendo encaminhado a uma unidade hospitalar da região.