Uma semana sem luz: moradora de Cotia relata transtornos e dificuldade para falar com a Enel

Segundo o mapa da concessionária, mais de mil imóveis seguem sem energia elétrica no município após a ventania da última semana

Rua Caiapós, no Jd. Museu, sem sem energia há uma semana. Foto enviada ao Cotia e Cia





Uma semana após a forte ventania que atingiu Cotia e toda a Grande São Paulo, mais de mil residências ainda continuam sem energia elétrica no município. De acordo com o mapa de interrupções da Enel, na manhã desta terça-feira (16), 1.149 imóveis permaneciam sem fornecimento de luz.

Entre os moradores afetados está, que vive na. Em entrevista ao, ela relatou os prejuízos causados pela falta prolongada de energia., desabafou.Segundo a moradora, a situação causa ainda mais indignação porque a energia já foi restabelecida em praticamente todo o bairro, exceto no trecho onde fica sua residência., afirmou.Desde o temporal, moradores de diferentes regiões da cidade relatam dificuldades para obter informações precisas, além de constantes mudanças nos prazos de restabelecimento divulgados pela concessionária.entrou em contato com a Enel para solicitar esclarecimentos sobre os motivos da demora e uma previsão oficial para a normalização do serviço. Assim que houver um posicionamento da concessionária, a resposta será acrescentada a esta reportagem.