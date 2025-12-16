Uma semana sem luz: moradora de Cotia relata transtornos e dificuldade para falar com a Enel

Segundo o mapa da concessionária, mais de mil imóveis seguem sem energia elétrica no município após a ventania da última semana
|Rua Caiapós, no Jd. Museu, sem sem energia há uma semana. Foto enviada ao Cotia e Cia
Uma semana após a forte ventania que atingiu Cotia e toda a Grande São Paulo, mais de mil residências ainda continuam sem energia elétrica no município. De acordo com o mapa de interrupções da Enel, na manhã desta terça-feira (16), 1.149 imóveis permaneciam sem fornecimento de luz.
Entre os moradores afetados está Ana Paula, que vive na rua Caiapós, no Jardim Museu. Em entrevista ao Cotia e Cia, ela relatou os prejuízos causados pela falta prolongada de energia.
“Perdi todas as mercadorias da geladeira. Cada hora a Enel dá uma previsão diferente. Já liguei várias vezes para falar com atendente, mas eles dizem sempre a mesma coisa, ficam dando prazo e nunca cumprem”, desabafou.
Segundo a moradora, a situação causa ainda mais indignação porque a energia já foi restabelecida em praticamente todo o bairro, exceto no trecho onde fica sua residência.
“A luz voltou em quase todo o Jardim Museu, mas na minha rua continua sem nada. Provavelmente seja problema em algum transformador, mas ninguém resolve”, afirmou.
Desde o temporal, moradores de diferentes regiões da cidade relatam dificuldades para obter informações precisas, além de constantes mudanças nos prazos de restabelecimento divulgados pela concessionária.
O Cotia e Cia entrou em contato com a Enel para solicitar esclarecimentos sobre os motivos da demora e uma previsão oficial para a normalização do serviço. Assim que houver um posicionamento da concessionária, a resposta será acrescentada a esta reportagem.