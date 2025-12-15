“Rumo ao Natal”: Trem iluminado passa por Caucaia do Alto nesta semana

Evento promete encantar moradores com trem iluminado, música e clima natalino

Foto: Divulgação





A magia do Natal volta a percorrer os trilhos de Caucaia do Alto nesta quinta-feira (18) com a passagem do tradicional trem iluminado do projeto “Rumo ao Natal”, promovido pela Rumo, maior operadora ferroviária do país.

Mantenha-se a pelo menos 15 metros dos trilhos antes, durante e depois da passagem do trem;

Escolha locais seguros para tirar fotos e gravar vídeos;

Não toque nem suba em locomotivas ou vagões, mesmo quando estiverem parados;

Crianças devem permanecer sempre próximas e sob supervisão de um responsável.

O evento, que no ano passado atraiu mais de 1 milhão de pessoas ao longo do trajeto, reúne Papai Noel, iluminação especial e apresentações musicais, transformando a ferrovia em um grande espetáculo visual.A composição deve passar pela região na noite de quinta-feira. O trem sairá de Canguera, em São Roque, por volta das 19h, com chegada estimada a Caucaia do Alto por volta das 20h, podendo haver pequenos ajustes nos horários.Neste ano, o trem será conduzido por duas locomotivas modelo C30-7A, da General Electric Transportation, totalmente decoradas com luzes e enfeites natalinos. A expectativa é de que moradores e visitantes se concentrem ao longo da linha férrea para acompanhar a passagem do trem iluminado.Segundo a coordenadora do Instituto, Tatiana Montório, o evento é resultado de uma articulação conjunta entre a Rumo, prefeituras e grupos culturais., destacou.A Rumo reforça que o público siga algumas recomendações para acompanhar o evento com segurança: