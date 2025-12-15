Acidente entre motos deixa uma vítima fatal no Rodoanel, em Carapicuíba

Colisão ocorreu na manhã deste domingo (14), no sentido externo da rodovia; outro motociclista ficou gravemente ferido

Foto: Artesp

Um grave acidente envolvendo duas motocicletas deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida no Rodoanel Mário Covas, em Carapicuíba, na manhã deste domingo (14). A ocorrência foi registrada no sentido externo da rodovia, no trecho do km 18.

Segundo a concessionária responsável pelo trecho, as motos trafegavam em alta velocidade quando os dois motociclistas colidiram lateralmente entre si. Com o impacto, uma das vítimas, em estado grave, foi arremessada para a faixa 05 e o acostamento da via. Já a vítima fatal foi projetada em direção ao canteiro central.Equipes de resgate foram acionadas e o motociclista gravemente ferido foi socorrido pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, sendo encaminhado ao hospital. Apesar do atendimento, a outra vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.