Enel enviará reforço de 30 caminhões a Cotia, diz Welington Formiga

Reforço foi anunciado diante do alto número de ocorrências e da dificuldade de restabelecer o fornecimento de energia no município
|Foto: Prefeitura de Cotia
A Enel enviará 30 caminhões adicionais para reforçar o atendimento em Cotia, informou o prefeito Welington Formiga após reunião online com o Governo do Estado e a direção da concessionária nesta quinta-feira (11).
O anúncio foi feito por meio de nota enviada pela prefeitura de Cotia para a imprensa.
O reforço foi anunciado diante do alto número de ocorrências e da dificuldade de restabelecer o fornecimento de energia no município, que ainda tem 48% das residências sem luz, de acordo com a Enel.
Segundo a Defesa Civil de Cotia, a falta de energia mantém os sistemas oficiais fora do ar, fazendo com que todas as ocorrências sejam registradas manualmente pelas equipes em campo, o que reduz a agilidade na consolidação dos dados.
Até o momento, a Defesa Civil contabilizou 11 ocorrências, sendo:
• 4 relacionadas a danos em residências;
• 1 envolvendo veículo;
• 6 referentes à obstrução total ou parcial de vias públicas.
As equipes também relatam que, durante os deslocamentos, vêm encontrando outras situações emergenciais ao longo das vias, ampliando o volume de atendimentos. Para esta quinta-feira, estão programados mais 15 atendimentos.
Segundo a Defesa Civil, as equipes permanecerão mobilizadas até a normalização das condições e o restabelecimento dos serviços essenciais.
Atendimento
A Defesa Civil reforça que solicitações devem ser feitas exclusivamente pelo telefone 199, único canal oficial de acionamento. Pedidos enviados por redes sociais não são incorporados ao sistema.