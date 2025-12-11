Enel enviará reforço de 30 caminhões a Cotia, diz Welington Formiga

Neto Rossi

Reforço foi anunciado diante do alto número de ocorrências e da dificuldade de restabelecer o fornecimento de energia no município

Foto: Prefeitura de Cotia 

A Enel enviará 30 caminhões adicionais para reforçar o atendimento em Cotia, informou o prefeito Welington Formiga após reunião online com o Governo do Estado e a direção da concessionária nesta quinta-feira (11).

O anúncio foi feito por meio de nota enviada pela prefeitura de Cotia para a imprensa.

LEIA TAMBÉM: Cotia segue no escuro após ciclone: quase metade da cidade ainda espera por energia

LEIA TAMBÉM: Enel SP já acumula mais de 328 mil ocorrências de falta de energia em 2025

O reforço foi anunciado diante do alto número de ocorrências e da dificuldade de restabelecer o fornecimento de energia no município, que ainda tem 48% das residências sem luz, de acordo com a Enel.

Segundo a Defesa Civil de Cotia, a falta de energia mantém os sistemas oficiais fora do ar, fazendo com que todas as ocorrências sejam registradas manualmente pelas equipes em campo, o que reduz a agilidade na consolidação dos dados.

Até o momento, a Defesa Civil contabilizou 11 ocorrências, sendo:
 
• 4 relacionadas a danos em residências;
• 1 envolvendo veículo;
• 6 referentes à obstrução total ou parcial de vias públicas.

As equipes também relatam que, durante os deslocamentos, vêm encontrando outras situações emergenciais ao longo das vias, ampliando o volume de atendimentos. Para esta quinta-feira, estão programados mais 15 atendimentos.

Segundo a Defesa Civil, as equipes permanecerão mobilizadas até a normalização das condições e o restabelecimento dos serviços essenciais.

Atendimento

A Defesa Civil reforça que solicitações devem ser feitas exclusivamente pelo telefone 199, único canal oficial de acionamento. Pedidos enviados por redes sociais não são incorporados ao sistema.
Categorias
Postagem Anterior Próxima Postagem