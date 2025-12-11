Enel enviará reforço de 30 caminhões a Cotia, diz Welington Formiga

Reforço foi anunciado diante do alto número de ocorrências e da dificuldade de restabelecer o fornecimento de energia no município

Foto: Prefeitura de Cotia

A Enel enviará 30 caminhões adicionais para reforçar o atendimento em Cotia, informou o prefeito Welington Formiga após reunião online com o Governo do Estado e a direção da concessionária nesta quinta-feira (11).



• 4 relacionadas a danos em residências;

• 1 envolvendo veículo;

• 6 referentes à obstrução total ou parcial de vias públicas.



As equipes também relatam que, durante os deslocamentos, vêm encontrando outras situações emergenciais ao longo das vias, ampliando o volume de atendimentos. Para esta quinta-feira, estão programados mais 15 atendimentos.



Segundo a Defesa Civil, as equipes permanecerão mobilizadas até a normalização das condições e o restabelecimento dos serviços essenciais.



Atendimento



A Defesa Civil reforça que solicitações devem ser feitas exclusivamente pelo telefone 199, único canal oficial de acionamento. Pedidos enviados por redes sociais não são incorporados ao sistema.

