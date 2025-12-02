Governo diz que reajuste da Sabesp ‘apenas repõe inflação’ e que tarifa está ‘abaixo da antiga estatal’

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) afirmou nesta segunda-feira (1º) que oválido a partir de janeiro de 2026, corresponde exclusivamente à reposição da inflação (IPCA) acumulada entre julho de 2024, início do novo contrato após a privatização, e outubro de 2025. Segundo o órgão, não houve aumento real para o consumidor.

A Arsesp também destacou que a tarifa de referência definida para a revisão ficou 15% abaixo do valor que seria aplicado caso a Sabesp ainda fosse estatal. Esta é a primeira deliberação tarifária da agência desde a desestatização da companhia.De acordo com o diretor-presidente da Arsesp, Daniel Antonio Narzetti, o novo modelo regulatório foi seguido “rigorosamente”, reforçando, segundo ele, a importância de uma regulação forte, independente e transparente, pautada no equilíbrio contratual e na defesa do interesse público.O governo do Estado informou ainda que, desde julho de 2024, a Sabesp investiu cerca de R$ 15 bilhões na expansão e melhoria da infraestrutura de saneamento nas áreas atendidas. Somente entre janeiro e setembro de 2025, foram R$ 10,4 bilhões (um aumento de 151% em relação ao mesmo período do ano anterior, ainda sob gestão estatal).Apesar do volume maior de investimentos, a Arsesp reiterou que a tarifa calculada obedecendo ao novo modelo permaneceu inferior àquela que seria prevista antes da privatização.