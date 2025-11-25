VÍDEO: Caminhões bloqueiam estrada em Cotia e obrigam motoristas a mudar trajeto

Motoristas que passam pela Estrada do Caiapiá, no Jardim Caiapiá, em Cotia, relatam enfrentar dificuldades por causa do tráfego intenso de caminhões próximo a um centro de distribuição instalado na via.





Vídeo enviado ao Cotia e Cia (veja abaixo) mostra que veículos estacionados ao longo da estrada acabam obstruindo a passagem, forçando outros motoristas a utilizarem a pista contrária ou até mesmo retornarem para buscar outro trajeto. A sinalização no local, porém, indica que é proibido parar e estacionar no trecho.













Segundo Claudinei, que utiliza diariamente a estrada para ir ao trabalho, a fila de caminhões se forma todos os dias a partir das 6h. “Hoje não conseguimos passar. Tivemos que sair do bairro e dar a volta no retorno do km 30 da Raposo”, relatou.





Ele afirma ainda que a via é rota do transporte escolar que atende moradores da região. “É certo que está afetando a vida dos pais e alunos na chegada e saída da escola”, completou.





A prefeitura de Cotia foi procurada, mas não comentou o caso.