Nova área de lazer transforma antigo trecho em Embu das Artes e reforça atração turística

Espaço revitalizado recebeu quadras, iluminação, paisagismo e acessibilidade com investimento estadual e municipal

Foto: Governo de SP

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo inaugurou neste sábado (29) a nova área de lazer construída na antiga Estrada das Veredas, em Embu das Artes.

O espaço revitalizado recebeu calçamento, mobiliário em concreto, quadras de areia e poliesportiva com alambrado, iluminação, paisagismo e acessibilidade.O investimento total foi de R$ 889 mil, dos quais R$ 813 mil vieram do governo estadual e R$ 75,9 mil como contrapartida da Prefeitura.De acordo com o secretário estadual de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena, a obra representa um avanço para o turismo local., afirmou.Estância turística desde 1979, Embu das Artes integra a Região Turística Mananciais, Aventura, Artes e Negócios e recebe cerca de 800 mil visitantes por ano.Suas ruas estreitas, a tradicional Feira de Arte e Artesanato, realizada desde 1969, e a rede crescente de hotéis, restaurantes, lojas e ateliês reforçam a vocação cultural da cidade.Nos últimos três anos, Embu das Artes recebeu mais de R$ 6,1 milhões do Dadetur (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos). A região administrativa da qual faz parte, o GSP Sudoeste, contabiliza repasses que ultrapassam R$ 7,3 milhões para obras de infraestrutura turística.