Nova resolução muda regras da CNH; confira o passo a passo atualizado

Nova resolução dispensa autoescola obrigatória, corta carga horária e promete reduzir em até 80% o custo da habilitação

Foto: Agência Brasil

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou, nesta segunda-feira (1º), uma resolução que muda completamente o processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A principal alteração é o fim da obrigatoriedade de frequentar uma autoescola antes das provas teórica e prática.De acordo com o Ministério dos Transportes, a medida pode reduzir em até 80% o custo total para tirar a habilitação. As novas regras passam a valer assim que a resolução for publicada no Diário Oficial da União.Entre as mudanças, está a possibilidade de abrir o processo de habilitação pelo site do Ministério dos Transportes ou pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito (CDT).O conteúdo teórico será disponibilizado gratuitamente de forma online, mas quem preferir poderá estudar presencialmente em autoescolas ou instituições credenciadas.A carga horária das aulas práticas também foi reduzida: de 20 horas-aula para apenas 2 horas obrigatórias.O candidato poderá escolher fazer as aulas com autoescolas tradicionais, instrutores autônomos credenciados ou por meio de preparações personalizadas. Será permitido ainda usar o próprio veículo para as práticas.Apesar da flexibilização, continuam obrigatórias as provas teórica e prática, além da coleta biométrica e do exame médico, que permanecem presenciais nos Detrans.Os instrutores autônomos serão autorizados e fiscalizados pelos órgãos estaduais, seguindo critérios padronizados nacionalmente. Todo o controle e a identificação desses profissionais será integrado à Carteira Digital de Trânsito.