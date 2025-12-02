Contas de água ficarão mais caras em 2026 com reajuste da Sabesp

Alta de 6,11% começa a valer em 1º de janeiro e reflete inflação dos últimos 16 meses

Foto: Sabesp





A tarifa da Sabesp, concessionária de água e esgoto privatizada em julho de 2024, terá um reajuste de 6,11% a partir de 1º de janeiro de 2026. O aumento foi anunciado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp).

Segundo o órgão, o índice corresponde à inflação acumulada nos últimos 16 meses, período que passou a ser usado como referência para cálculo tarifário após a privatização da companhia.Com o reajuste, contas residenciais ficarão de R$ 0,39 a R$ 1,07 mais caras por metro cúbico.Atualmente, a cobrança varia de R$ 6,01 a R$ 16,50, de acordo com o consumo.A partir do ano que vem, esses valores passarão para uma faixa entre R$ 6,40 e R$ 17,57 por metro cúbico.Esse é o primeiro aumento desde que a Sabesp deixou de ser estatal.O governo afirma que, alegando que a tarifa de referência calculada pela Arsesp ficou 15% abaixo do valor que seria aplicado caso a empresa permanecesse sob gestão pública.