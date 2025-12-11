Enel SP já acumula mais de 328 mil ocorrências de falta de energia em 2025

Média diária passa de 1 mil ocorrências, segundo a Aneel; ventos do ciclone extratropical agravaram a crise no fornecimento
|Foto: Agência Brasil
A Enel SP registrou, em 2025, uma média superior a mil ocorrências diárias de falta de energia na capital paulista e em outros 23 municípios da Região Metropolitana, incluindo Cotia.
Entre janeiro e outubro, foram contabilizadas 328.091 interrupções, segundo dados da Aneel divulgados pela GloboNews nesta quinta-feira (11).
A quantidade já supera todos os anos da gestão da concessionária iniciada em 2019, com exceção de 2024, que fechou com mais de 357 mil ocorrências.
O cenário se agravou nesta semana. Na quarta-feira (10), ventos fortes deixaram mais de 2 milhões de imóveis sem energia. Na manhã desta quinta (11), 1,5 milhão de unidades consumidoras permaneciam no escuro em toda a área de concessão.
Em Cotia, os impactos seguem severos. Atualização feita às 8h13 no mapa de fornecimento em tempo real da Enel indicava que 69.260 residências - 48,94% dos clientes da empresa - ainda estavam sem luz, evidenciando a lentidão na recuperação do serviço.