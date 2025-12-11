Enel SP já acumula mais de 328 mil ocorrências de falta de energia em 2025

Média diária passa de 1 mil ocorrências, segundo a Aneel; ventos do ciclone extratropical agravaram a crise no fornecimento

Foto: Agência Brasil





A Enel SP registrou, em 2025, uma média superior a mil ocorrências diárias de falta de energia na capital paulista e em outros 23 municípios da Região Metropolitana, incluindo Cotia.

Entre janeiro e outubro, foram contabilizadas 328.091 interrupções, segundo dados da Aneel divulgados pela GloboNews nesta quinta-feira (11).A quantidade já supera todos os anos da gestão da concessionária iniciada em 2019, com exceção de 2024, que fechou com mais de 357 mil ocorrências.O cenário se agravou nesta semana. Na quarta-feira (10), ventos fortes deixaram mais de 2 milhões de imóveis sem energia. Na manhã desta quinta (11), 1,5 milhão de unidades consumidoras permaneciam no escuro em toda a área de concessão.Em Cotia, os impactos seguem severos. Atualização feita às 8h13 no mapa de fornecimento em tempo real da Enel indicava que