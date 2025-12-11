Cotia segue no escuro após ciclone: quase metade da cidade ainda espera por energia

Em toda a área de concessão, a Enel registra mais de 1,5 milhão de casas sem energia.



A cidade de Cotia amanheceu, nesta quinta-feira (11), ainda sentindo os efeitos do ciclone extratropical que atingiu a região durante o dia de terça-feira (10). O que mais chama a atenção é a lentidão na recuperação do serviço de energia elétrica.









Temporal e ventania causaram estragos em Cotia e ampliaram o apagão



A passagem de um ciclone extratropical, combinada à chegada de uma frente fria, provocou temporais e fortes rajadas de vento em diversas regiões do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país, e Cotia não ficou de fora dos impactos.



Segundo a Defesa Civil do município, a noite de terça-feira (9) terminou com duas quedas de árvores que bloquearam parcialmente vias públicas, incluindo um ponto na Rodovia Coronel PM Nelson Tranchesi. Não houve vítimas.



Nesta quarta-feira, o cenário se agravou. A Defesa Civil recebeu quase 40 chamados apenas na parte da manhã, a maioria relacionada à queda de árvores que bloquearam ruas total ou parcialmente. Também foram registradas ocorrências envolvendo residências, veículos e redes de fiação, o que contribuiu diretamente para o alto índice de falta de energia.



Devido ao grande volume de ocorrências, uma equipe extra foi mobilizada, e todos os agentes atuam simultaneamente no atendimento às emergências. Em vários bairros, a falta de energia dificulta a comunicação e o fechamento do balanço completo dos estragos.



Até o momento, não há registro de vítimas.

Em toda a área de concessão, a Enel registra mais de 1,5 milhão de casas sem energia.