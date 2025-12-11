Enel atualiza número de imóveis afetados pelo apagão em Cotia

Atualização foi divulgada no final da manhã desta quinta-feira (11); segundo Formiga, cidade receberá reforço de 30 caminhões para acelerar restabelecimento
|Imagem ilustrativa
A Enel divulgou, no final da manhã desta quinta-feira (11), um novo balanço sobre o apagão que atinge Cotia e demais cidades da região desde a passagem do ciclone extratropical.
Entre o início do dia e 11h43, horário da última atualização da concessionária, o número de residências sem energia caiu de 69.260 para 51.656.
Com isso, 36,50% dos imóveis ainda permanecem sem luz no município.
Em toda a área de concessão, mais de 1,4 milhão de residências seguem sem energia.
Cotia receberá reforço de 30 caminhões da Enel
Segundo nota enviada pela Prefeitura de Cotia, a Enel enviará 30 caminhões adicionais para reforçar o atendimento no município. A informação foi confirmada pelo prefeito Welington Formiga, após reunião online realizada nesta quinta-feira (11) com o Governo do Estado e a direção da concessionária.
LEIA TAMBÉM: Enel SP já acumula mais de 328 mil ocorrências de falta de energia em 2025
O reforço foi solicitado diante da dificuldade de restabelecer o fornecimento de energia e do alto número de ocorrências.
A Defesa Civil de Cotia informou que os sistemas oficiais continuam fora do ar devido à falta de energia, o que obriga as equipes a registrarem todas as chamadas manual e diretamente em campo.
Até o momento, o órgão contabilizou 11 ocorrências, distribuídas da seguinte forma:
• 4 relacionadas a danos em residências;
• 1 envolvendo veículo;
• 6 referentes à obstrução total ou parcial de vias públicas.
Durante os deslocamentos, as equipes têm identificado outras situações emergenciais, aumentando o volume de atendimentos. Para esta quinta-feira, estão programados mais 15 atendimentos.
A Defesa Civil afirma que permanece mobilizada até a normalização das condições e o restabelecimento dos serviços essenciais no município.