Enel atualiza número de imóveis afetados pelo apagão em Cotia

Atualização foi divulgada no final da manhã desta quinta-feira (11); segundo Formiga, cidade receberá reforço de 30 caminhões para acelerar restabelecimento

Imagem ilustrativa

A Enel divulgou, no final da manhã desta quinta-feira (11), um novo balanço sobre o apagão que atinge Cotia e demais cidades da região desde a passagem do ciclone extratropical.



LEIA TAMBÉM: Enel SP já acumula mais de 328 mil ocorrências de falta de energia em 2025



O reforço foi solicitado diante da dificuldade de restabelecer o fornecimento de energia e do alto número de ocorrências.



A Defesa Civil de Cotia informou que os sistemas oficiais continuam fora do ar devido à falta de energia, o que obriga as equipes a registrarem todas as chamadas manual e diretamente em campo.



Até o momento, o órgão contabilizou 11 ocorrências, distribuídas da seguinte forma:

• 4 relacionadas a danos em residências;

• 1 envolvendo veículo;

• 6 referentes à obstrução total ou parcial de vias públicas.



Durante os deslocamentos, as equipes têm identificado outras situações emergenciais, aumentando o volume de atendimentos. Para esta quinta-feira, estão programados mais 15 atendimentos.



A Defesa Civil afirma que permanece mobilizada até a normalização das condições e o restabelecimento dos serviços essenciais no município. O reforço foi solicitado diante da dificuldade de restabelecer o fornecimento de energia e do alto número de ocorrências.A Defesa Civil de Cotia informou que os sistemas oficiais continuam fora do ar devido à falta de energia, o que obriga as equipes a registrarem todas as chamadas manual e diretamente em campo.Até o momento, o órgão contabilizou 11 ocorrências, distribuídas da seguinte forma:• 4 relacionadas a danos em residências;• 1 envolvendo veículo;• 6 referentes à obstrução total ou parcial de vias públicas.Durante os deslocamentos, as equipes têm identificado outras situações emergenciais, aumentando o volume de atendimentos. Para esta quinta-feira, estão programados mais 15 atendimentos.A Defesa Civil afirma que permanece mobilizada até a normalização das condições e o restabelecimento dos serviços essenciais no município.

Entre o início do dia e 11h43, horário da última atualização da concessionária, o número de residências sem energia caiu de 69.260 para 51.656.Com isso, 36,50% dos imóveis ainda permanecem sem luz no município.Em toda a área de concessão, mais de 1,4 milhão de residências seguem sem energia.Segundo nota enviada pela Prefeitura de Cotia, a Enel enviará 30 caminhões adicionais para reforçar o atendimento no município. A informação foi confirmada pelo prefeito Welington Formiga, após reunião online realizada nesta quinta-feira (11) com o Governo do Estado e a direção da concessionária.