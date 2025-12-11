Procon-SP notifica Enel e exige esclarecimentos sobre logística e plano de contingência

O Procon-SP notificou a Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica na capital paulista e Região Metropolitana, para que apresente informações detalhadas sobre sua estrutura logística e seu plano de contingência para situações emergenciais.

Estrutura de atendimento para registro de reclamações, tanto rotineira quanto reforçada;

Detalhamento do plano de contingência e resiliência citado pela empresa;

Medidas emergenciais para atendimento a estabelecimentos que dependem de refrigeração, como bares e restaurantes;

Ações previstas para consumidores que utilizam equipamentos de suporte à vida.



Nos casos de falta de energia prolongada ou prejuízos decorrentes, como a queima de eletrodomésticos ou perda de alimentos, o Procon-SP orienta que o consumidor registre inicialmente uma reclamação junto à própria Enel, solicitando reparação quando necessário. É recomendado guardar números de protocolo e documentar a situação por meio de fotos ou outros registros.



Se não houver resposta ou a solução for insatisfatória dentro do prazo previsto pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o consumidor pode recorrer ao Procon-SP, que atua como mediador e fiscalizador, podendo determinar providências imediatas à concessionária.



O órgão ressalta que o descumprimento das normas do Código de Defesa do Consumidor pode gerar multas. Caso ainda assim não haja ressarcimento, o consumidor pode buscar o Poder Judiciário, munido de provas como notas fiscais, fotos e laudos técnicos, para solicitar indenização por danos materiais e morais.

Segundo o órgão, a notificação busca verificar a efetividade das ações divulgadas pela empresa, que afirma ter milhares de equipes de campo atuando na recomposição do sistema.A iniciativa considera também manifestações de consumidores que relatam demora no restabelecimento da energia.O Procon-SP destacou que imagens de garagens da concessionária com grande número de veículos parados e a ausência de equipes em quantidade significativa nas ruas motivaram o pedido de explicações. A notificação inclui questionamentos sobre:A Enel tem seis dias para responder aos questionamentos.