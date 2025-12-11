Cotia abre processo seletivo na Saúde; inscrições vão até esta sexta-feira (12)

Seleção oferece 22 vagas temporárias em três áreas; cadastro é online e sem taxa
|Foto: Prefeitura de Cotia
A Prefeitura de Cotia abriu, nesta quarta-feira (10), um processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais para a Secretaria Municipal de Saúde.
Ao todo, são 22 vagas, distribuídas entre agente de combate a endemias, assistente de farmácia e cuidador de saúde mental.
As inscrições seguem até esta sexta-feira (12) e devem ser feitas exclusivamente pela internet, NESTE LINK.
Segundo o município, as vagas atendem áreas que apresentam déficit de pessoal. No caso de agentes de combate a endemias, não houve aprovados no último concurso. Já para assistente de farmácia e cuidador de saúde mental, as listas de aprovados foram totalmente utilizadas.
As contratações terão validade de até 12 meses, podendo ser encerradas antes caso haja convocação de candidatos aprovados em novo concurso público.
Como será a seleção
A avaliação será feita por análise de currículo e prova de títulos, com pontuação para escolaridade, cursos e experiência profissional. Para ser habilitado, o candidato deve alcançar mínimo de 5 pontos.
Para o cargo de Agente de Combate a Endemias, a aprovação no curso introdutório de formação será obrigatória.
Vagas e salários
Agente de Combate a Endemias – 9 vagas + 1 PCD
Salário: R$ 3.036,00 + insalubridade + auxílio-alimentação
Requisitos: Ensino médio completo e curso introdutório obrigatório.
Assistente de Farmácia – 4 vagas
Salário: R$ 1.590,46 + vale-transporte + auxílio-alimentação
Requisitos: Ensino médio completo.
Cuidador de Saúde Mental – 9 vagas + 1 PCD
Salário: R$ 2.385,69 + insalubridade + auxílio-alimentação
Requisitos: Ensino médio completo + curso técnico ou formação inicial de cuidador.
Cronograma
Inscrições: 10 a 12 de dezembro, das 8h às 17h
Resultado preliminar: 17/12
Recursos: 18/12
Resultado final e homologação: 22/12
O edital completo está disponível no site da Prefeitura de Cotia.