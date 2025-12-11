Cotia abre processo seletivo na Saúde; inscrições vão até esta sexta-feira (12)

Seleção oferece 22 vagas temporárias em três áreas; cadastro é online e sem taxa

Foto: Prefeitura de Cotia

A Prefeitura de Cotia abriu, nesta quarta-feira (10), um processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais para a Secretaria Municipal de Saúde.



Assistente de Farmácia – 4 vagas

Salário: R$ 1.590,46 + vale-transporte + auxílio-alimentação

Requisitos: Ensino médio completo.



Cuidador de Saúde Mental – 9 vagas + 1 PCD

Salário: R$ 2.385,69 + insalubridade + auxílio-alimentação

Requisitos: Ensino médio completo + curso técnico ou formação inicial de cuidador.



Cronograma



Inscrições: 10 a 12 de dezembro, das 8h às 17h

Resultado preliminar: 17/12

Recursos: 18/12

Resultado final e homologação: 22/12



Ao todo, são 22 vagas, distribuídas entre agente de combate a endemias, assistente de farmácia e cuidador de saúde mental.As inscrições seguem até esta sexta-feira (12) e devem ser feitas exclusivamente pela internet,Segundo o município, as vagas atendem áreas que apresentam déficit de pessoal. No caso de agentes de combate a endemias, não houve aprovados no último concurso. Já para assistente de farmácia e cuidador de saúde mental, as listas de aprovados foram totalmente utilizadas.As contratações terão validade de até 12 meses, podendo ser encerradas antes caso haja convocação de candidatos aprovados em novo concurso público.A avaliação será feita por análise de currículo e prova de títulos, com pontuação para escolaridade, cursos e experiência profissional. Para ser habilitado, o candidato deve alcançar mínimo de 5 pontos.Para o cargo de Agente de Combate a Endemias, a aprovação no curso introdutório de formação será obrigatória.Agente de Combate a Endemias – 9 vagas + 1 PCDSalário: R$ 3.036,00 + insalubridade + auxílio-alimentaçãoRequisitos: Ensino médio completo e curso introdutório obrigatório.