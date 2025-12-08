Jornalista do Cotia & Cia conquista 1º lugar em corrida solidária no Parque Cemucam

Prova promovida pelo centro espírita Atitude de Amor teve renda revertida para projetos sociais

Jornalista Neto Rossi. Foto: Redes Sociais





O jornalista do Cotia & Cia, Neto Rossi, conquistou seu primeiro pódio em uma prova de corrida realizada neste domingo (7), organizada pelo centro espírita Atitude de Amor.





A competição solidária ocorreu no Parque Cemucam e reuniu atletas e apoiadores da instituição.



Neto ficou em 1º lugar geral na 1ª Corrida e Caminhada em Prol da Atitude de Amor, completando os 6 quilômetros dentro do parque em 26 minutos e 47 segundos.



O jornalista, que há 17 anos frequenta o templo religioso, destacou o significado pessoal da conquista. Em seu Instagram, ele agradeceu o acolhimento que recebeu da instituição ao longo desse período e compartilhou parte de sua trajetória.



“Muita gente não sabe, mas tenho uma história de 17 anos com a @aecatitudedeamor ❤️. Foi essa casa que me acolheu e me ajudou a superar a dependência química 🙏. Por isso, esse pódio vai além da vitória: é a prova de que, quando a gente se dedica e acredita, as conquistas chegam”, escreveu.



Segundo o centro religioso, todo o valor arrecadado com a corrida será destinado aos projetos sociais mantidos pela Atitude de Amor.







