Responsabilidade afetiva: o compromisso que o Natal não substitui

O período mais sensível do ano revela verdades que muitos tentam evitar: afeto não se improvisa e responsabilidade não entra em recesso

Imagem ilustrativa / Agência Brasília

Direito em Família, por Sabrina da Cruz

Dezembro desperta emoções que o ano inteiro tenta esconder. É tempo de olhar para dentro, ajustar expectativas e enxergar com mais clareza tudo aquilo que realmente aconteceu nos últimos meses. Nas famílias separadas, essa percepção costuma ser ainda mais intensa.É neste período que muitos percebem a diferença entre estar presente e aparecer. Entre assumir deveres e agir por conveniência. Presentear é fácil, mas dividir responsabilidades nem sempre é.É justamente nesse ponto que o Direito de Família encontra o coração das relações afetivas.A guarda compartilhada é a regra jurídica, mas isso não significa dividir dias de forma igual. O que se compartilha é a responsabilidade. Pai e mãe dividem decisões importantes e cuidam juntos da rotina emocional, educacional e estrutural da criança.No final do ano, essa maturidade é testada. É o momento de observar quem cumpre acordos, quem participa das decisões, quem busca conciliar e quem prefere inflamar conflitos. Guarda compartilhada significa parceria e não disputa. É construção e não competição.Mesmo quando a guarda é unilateral, isso não autoriza que o outro genitor se afaste do cotidiano da criança. Convivência não é algo facultativo. Não é um momento eventual e tampouco um reencontro conveniente no mês de dezembro.A criança tem direito a vínculos contínuos. Ela não pode ser lembrada apenas no fim do ano, nem tratada como recurso emocional entre adultos que ainda não conseguem dialogar.A legislação brasileira assegura que ambos os genitores devem dividir cuidados, decisões e obrigações. A criança tem direito a convivência saudável, previsibilidade, rotina afetiva, estabilidade emocional e participação equilibrada dos pais em sua vida.Esses direitos não ficam suspensos em dezembro e nem se ajustam de acordo com o humor dos adultos. São garantias fundamentais e devem ser respeitados durante todos os meses do ano, por exemplo, a pensão alimentícia não tira férias e não entra em recesso. Ela não substitui afeto, não se converte em presente, não é moeda de troca e não é favor. Ela serve para assegurar dignidade todos os dias. Alimentação, escola, lazer, transporte, saúde e bem-estar não podem esperar pelo calendário festivo.É justamente neste mês que muitos percebem o que não foi dividido, o que ficou pesado para apenas um genitor, o que a criança sentiu falta e o que precisa ser reorganizado para o ano seguinte. O fim do ano não precisa ser um gatilho. Ele pode ser um ponto de virada.Quando as famílias compreendem seus direitos, ajustam suas dinâmicas e organizam a convivência de forma estruturada, quem ganha é a criança. Ela recebe previsibilidade, segurança e uma rotina emocional mais firme.A constância supera qualquer objeto embrulhado. O afeto verdadeiro se constrói nos meses e não apenas em uma data comemorativa. O compromisso diário vale mais do que qualquer promoção de dezembro. Que este mês seja um convite à reflexão e à responsabilidade. Que pais e mães escolham presença, verdade e cuidado contínuo.Que o Natal renove em cada coração o compromisso de cuidar, participar e construir vínculos que durem muito além de dezembro. Feliz natal e um lindo 2026 para todas as famílias!