Animália Park vai acionar a Enel na Justiça por falta de energia em Cotia

Mesmo operando com geradores próprios para manter atividades, parque afirma ter acumulado prejuízos e critica falhas no fornecimento de um serviço essencial

O Animália Park, localizado em Cotia, anunciou que irá ingressar com uma ação judicial contra a concessionária Enel em razão da interrupção no fornecimento de energia elétrica registrada nos últimos dias na cidade. Segundo o empreendimento, a decisão foi motivada pelos prejuízos operacionais causados pela falta de energia, situação que já teria ocorrido em outras ocasiões.

Apesar do apagão, o parque seguiu funcionando normalmente. Todas as atividades, atrações e serviços ao público foram mantidos graças ao acionamento de geradores próprios, utilizados para garantir a experiência planejada aos visitantes, além da segurança de colaboradores e parceiros.De acordo com o Animalia Park, a adoção dessa medida emergencial tem gerado custos elevados, que estão sendo integralmente arcados pelo próprio empreendimento para evitar impactos diretos ao público., destaca a nota oficial.A interrupção no fornecimento de energia afetou diferentes regiões de Cotia e atingiu diretamente o setor de serviços. Para a administração do parque, a situação expõe fragilidades na logística de distribuição de energia elétrica e penaliza empresas que dependem do fornecimento contínuo para manter suas operações.Diante desse cenário, e considerando os prejuízos acumulados nos últimos dias, o Animalia Park decidiu recorrer à Justiça contra a Enel. Segundo o CEO do empreendimento, Anael Fahel, a iniciativa busca responsabilizar a concessionária e evitar que situações semelhantes continuem impactando o funcionamento do parque e de outros estabelecimentos da cidade.