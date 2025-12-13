Apagão em Cotia chega ao 4º dia e quase 13 mil casas continuam no escuro

Enel não tem prazo para reestabelecer a energia em 100% das casas.









As áreas mais afetadas continuam sendo Caucaia do Alto e Tijuco Preto, onde moradores relatam abandono, falta de respostas e prejuízos acumulados. Há registros de perda de alimentos, medicamentos descartados, interrupção de atividades profissionais e dificuldades até para manter serviços básicos, como armazenamento de água e comunicação.







O ciclone extratropical que avançou pelo país nos últimos dias provocou quedas de energia em diversas cidades do Sudeste, mas Cotia está entre os municípios mais afetados. A Defesa Civil de Cotia informou que segue monitorando ocorrências e orientando moradores das áreas mais prejudicadas.

Quatro dias após a passagem do ciclone extratropical que atingiu Cotia entre a noite de terça-feira (10) e e quarta-feira (11), o município ainda enfrenta um cenário de apagão prolongado e inaceitável. Dados da própria Enel, atualizados às 16h20 deste sábado (13), indicam quepermanecem sem energia elétrica, o que representaO que mais revolta a população é a ausência de informações claras e, principalmente, de um prazo concreto para a retomada total do fornecimento. Até o momento, a Enel não informou quando a energia será restabelecida em 100% dos imóveis.