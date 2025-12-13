Natal dos Sonhos será aberto neste sábado (13) em Cotia

Confira a programação
A Prefeitura de Cotia inaugura neste sábado (13) às 18h, o Natal dos Sonhos, com acendimento da decoração em frente ao Paço Municipal. Na ocasião está previsto a apresentação da Cantata de Natal, acendimento das luzes, Papai Noel e outras atrações para toda a família.
No domingo (14) quem sobe ao palco do Natal dos Sonhos em Cotia são os integrantes da Cantata de Natal dos Arautos do Evangelho.
A programação se estende ao longo da semana, e já na segunda feira (15) acontece o show “Noel.com”, do Palhaço Tirulipa em frente a Prefeitura.
Natal dos Sonhos – Programação 13/12 – Sábado
18h – Ato de Inauguração
19h30 – Cantata de Natal Igreja Assembleia de Deus
Local: Recinto de Eventos em Frente a Prefeitura
Domingo 14/12
20h – Cantata de Natal dos Arautos do Evangelho
Segunda-feira 15/12
19h – Show Noel.com com o Palhaço Tirullipa
