Natal dos Sonhos será aberto neste sábado (13) em Cotia

Foto: Prefeitura de Cotia









A Prefeitura de Cotia inaugura neste sábado (13) às 18h, o Natal dos Sonhos, com acendimento da decoração em frente ao Paço Municipal. Na ocasião está previsto a apresentação da Cantata de Natal, acendimento das luzes, Papai Noel e outras atrações para toda a família.No domingo (14) quem sobe ao palco do Natal dos Sonhos em Cotia são os integrantes da Cantata de Natal dos Arautos do Evangelho.A programação se estende ao longo da semana, e já na segunda feira (15) acontece o show “Noel.com”, do Palhaço Tirulipa em frente a Prefeitura.