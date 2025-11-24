Teatro de Cotia tem data de inauguração anunciada

O novo teatro ocupa uma área de aproximadamente 17 mil metros quadrados. O projeto arquitetônico inclui fachada moderna, espelhos d’água, jardins, estacionamento, bilheteria e infraestrutura completa para produções culturais: camarins, sala de direção, sala de produção e espaços com até 22 metros de pé direito na área do palco.Segundo a Prefeitura, o teatro foi planejado para receber apresentações culturais, eventos públicos e também servir como espaço de formação artística promovida pela Secretaria de Cultura. A plateia tem capacidade para 490 espectadores.