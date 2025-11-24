Teatro de Cotia tem data de inauguração anunciada

Publicação foi feita por Welington Formiga nesta segunda; equipamento público homenageia Antônio Pio dos Santos Neto, figura histórica da cena cultural cotiana
|Imagem: Redes Sociais
O Teatro Municipal de Cotia Regente Antônio Pio teve sua data de inauguração anunciada nesta segunda-feira (24) pelo prefeito Welington Formiga. Segundo publicação no Instagram, o equipamento público, localizado ao lado do Terminal Metropolitano, será inaugurado nesta quarta-feira (26), às 15h.
O espaço homenageia o regente e educador Antônio Pio dos Santos Neto, figura histórica da cena cultural cotiana. Criador e maestro da tradicional Fanfarra Regente Feijó, Pio foi responsável por levar o nome de Cotia a competições nacionais, além de atuar como professor de artes, diretor de Cultura em diferentes gestões e idealizador de eventos, festivais e formações culturais.
O novo teatro ocupa uma área de aproximadamente 17 mil metros quadrados. O projeto arquitetônico inclui fachada moderna, espelhos d’água, jardins, estacionamento, bilheteria e infraestrutura completa para produções culturais: camarins, sala de direção, sala de produção e espaços com até 22 metros de pé direito na área do palco.
Segundo a Prefeitura, o teatro foi planejado para receber apresentações culturais, eventos públicos e também servir como espaço de formação artística promovida pela Secretaria de Cultura. A plateia tem capacidade para 490 espectadores.