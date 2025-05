Teatro de Cotia é ‘rebatizado’ em novo decreto

Documento foi publicado nesta segunda-feira (26) pelo prefeito Welington Formiga

Foto: Prefeitura de Cotia

O documento foi publicado no sistema de Leis Municipais nesta segunda-feira (26). É o segundo decreto do gênero em dois meses. O prefeito de Cotia, Welington Formiga (PDT), decretou o nome oficial do Teatro Municipal de Cotia.. É o segundo decreto do gênero em dois meses.

No primeiro decreto,O título, no entanto, causou desconforto e polêmica no meio da classe artística da cidade, fazendo com que Formiga voltasse atrás e deixasse somente Teatro Municipal de Cotia o nome do equipamento público.Mas, entre polêmicas e sugestões, Formiga acabou acatando um dos nomes que surgiu neste meio tempo e intitulou o teatro como "Regente Antônio Pio”, uma homenagem ao criador e regente da Fanfarra Regente Feijó, Antônio Pio dos Santos Neto, responsável por projetar o nome de Cotia em todo o Brasil.Formiga considerou a atuação de Pio como Diretor de Cultura em diferentes gestões municipais, professor de artes na rede pública, idealizador de festivais, concursos e eventos culturais.Além disso, mencionou queO Teatro Municipal está instalado ao lado do Terminal Metropolitano. A área tem aproximadamente 17 mil metros quadrados.O projeto prevê uma fachada moderna, espelhos d’água e jardins, além de estacionamento, bilheteria, acessibilidade, camarins, sala de produção, sala de direção, 9,00 metros de pé direito no foyer e 22 metros na área do palco.O local, segundo a prefeitura, será utilizado para eventos, apresentações culturais, além de formação cultural por meio da Prefeitura. A estrutura deve comportar até 490 pessoas.