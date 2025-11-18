Cotia inaugura Centro de Monitoramento e nova Base da Guarda Ambiental nesta quarta

Nova central unifica monitoramento e atividades operacionais da GCM em ponto estratégico da cidade

Foto: Prefeitura de Cotia

Será inaugurado nesta quarta-feira (19), às 16h, o Centro de Monitoramento da Guarda Civil Municipal (Cecom), junto com a nova Base da Guarda Ambiental e a base do Projeto Educando, programa de prevenção ao uso de drogas realizado pela GCM nas escolas de Cotia.

O Cecom passa a concentrar o sistema de monitoramento da cidade, incluindo o SmartCit, que integra câmeras e ferramentas de vigilância.O espaço conta com mais de 50 monitores e permitirá que equipes da Guarda Civil acompanhem, em tempo real, as imagens captadas por centenas de câmeras instaladas em totens, em áreas estratégicas e em frente às unidades escolares, além do sistema Vigilância Cidadã.O novo complexo tem mais de mil metros quadrados e está localizado na rua Ralf Boli, 378, na Granja Carolina, próximo à Rodovia Raposo Tavares, na altura do km 35.