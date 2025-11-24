Raposo Tavares passa por obras de manutenção ao longo da semana

Intervenções ocorrem entre o km 11 e o km 34, nos dois sentidos; também haverá ações de conservação na Estrada da Roselândia e na Castello Branco

Foto: Ecovias

A rodovia Raposo Tavares (SP-270) recebe, entre hoje (24) e sábado (29), uma série de serviços de manutenção realizados pela Ecovias Raposo Castello.

As intervenções ocorrem entre o km 11 e o km 34, nos dois sentidos, e incluem melhorias no pavimento, reparos em defensas metálicas e implantação de sinalização horizontal e vertical.Outras rodovias do sistema também terão ações de conservação no mesmo período. Na Castello Branco (SP-280), do km 13,5 ao km 54, estão previstas intervenções estruturais em pontes, passarelas e viadutos, além de reforço de sinalização e recuperação de pavimento.Já na SP-029 (Estrada da Roselândia), haverá revitalização de pavimento entre os km 32,5 e 43,5.Segundo a concessionária, serviços que exigem interdições ocorrerão no período noturno, entre 22h e 5h, ou da meia-noite às 4h.Apenas reparos de pavimento na Castello, nos trechos de Barueri, Itapevi e Araçariguama, serão feitos durante o dia, das 8h às 17h, sem bloqueio de faixas.