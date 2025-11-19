Corpo de homem é encontrado com 8 facadas no peito em estrada de Cotia

Ocorrência foi registrada nesta terça-feira (18) na região do Morro Grande

Caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Cotia

Um homem foi encontrado morto, na manhã desta terça-feira (18), na estrada do Dae, região do Morro Grande, em Cotia. A vítima, segundo a Polícia Militar, aparentava ter aproximadamente 50 anos. A identidade não foi revelada.

Segundo a PM, o homem tinha oito perfurações no peito, um corte profundo no abdômen, além de ferimentos nas mãos e no antebraço.Dentro do bolso da vítima, os agentes encontraram R$ 1.507 em dinheiro, que foi recolhido e registrado pela polícia.A área foi isolada e a perícia acionada. O corpo foi levado para exames, e o caso agora será investigado pela Polícia Civil para descobrir o que aconteceu.O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Cotia.