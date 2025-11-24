Tarifa de táxi fica mais cara em Cotia; veja novos valores

Bandeirada, quilômetro rodado e hora parada sofreram aumento; decreto também define regras para Bandeira 2

Foto: Juliano Barbosa





A Prefeitura de Cotia publicou um decreto estabelecendo novos valores para o serviço de táxi no município. As tarifas atualizadas passaram a valer no dia 18 de novembro de 2025.

O reajuste foi determinado pelo prefeito Welington Formiga e altera bandeirada, tarifa quilométrica e hora parada. O último reajuste havia sido feito em agosto de 2022.De acordo com o decreto, a bandeirada passou a custar R$ 6,55, enquanto a tarifa por quilômetro rodado foi fixada em R$ 4,80. Já a hora parada ou de espera subiu para R$ 55,50.O texto também autoriza o adicional de 50% em viagens metropolitanas, válido quando o taxista não tiver retorno do passageiro para Cotia.Além disso, permanece válido o uso da Bandeira 2, que acrescenta 30% na tarifa quilométrica entre 20h e 6h, aos domingos, feriados ou durante o período noturno de dias úteis.O decreto reforça ainda que não poderá ser cobrado qualquer valor extra pelo transporte de cadeiras de rodas ou aparelhos ortopédicos, beneficiando pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e idosos.A aferição dos taxímetros continuará sendo realizada pelo IPEM-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), conforme as normas vigentes.