Tarifa de táxi fica mais cara em Cotia; veja novos valores

Bandeirada, quilômetro rodado e hora parada sofreram aumento; decreto também define regras para Bandeira 2
|Foto: Juliano Barbosa
A Prefeitura de Cotia publicou um decreto estabelecendo novos valores para o serviço de táxi no município. As tarifas atualizadas passaram a valer no dia 18 de novembro de 2025.
O reajuste foi determinado pelo prefeito Welington Formiga e altera bandeirada, tarifa quilométrica e hora parada. O último reajuste havia sido feito em agosto de 2022.
De acordo com o decreto, a bandeirada passou a custar R$ 6,55, enquanto a tarifa por quilômetro rodado foi fixada em R$ 4,80. Já a hora parada ou de espera subiu para R$ 55,50.
O texto também autoriza o adicional de 50% em viagens metropolitanas, válido quando o taxista não tiver retorno do passageiro para Cotia.
Além disso, permanece válido o uso da Bandeira 2, que acrescenta 30% na tarifa quilométrica entre 20h e 6h, aos domingos, feriados ou durante o período noturno de dias úteis.
O decreto reforça ainda que não poderá ser cobrado qualquer valor extra pelo transporte de cadeiras de rodas ou aparelhos ortopédicos, beneficiando pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e idosos.
A aferição dos taxímetros continuará sendo realizada pelo IPEM-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), conforme as normas vigentes.