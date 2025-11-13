Sequestro, bombas falsas e mistério: o que se sabe sobre o crime no Rodoanel

Caso segue em investigação pela Polícia Civil, que tenta esclarecer o motivo do ataque, a identidade dos criminosos e o destino do caminhão

Dener Laurito dos Santos, motorista do caminhão que ficou atravessado na rodovia. Foto: Reprodução

Um sequestro com bomba falsa e um caminhão atravessado no Rodoanel intrigam a polícia paulista.





Na manhã dessa quarta-feira (12), a rodovia ficou bloqueada por quase cinco horas, e o motorista foi encontrado em estado de choque, amarrado a simulacros de explosivos.



O caso segue em investigação pela Polícia Civil, que tenta esclarecer o motivo do ataque, a identidade dos criminosos e o destino do caminhão.



O que se sabe até agora



De acordo com a polícia, o caminhão, pertencente à transportadora Sitrex, voltava vazio para a matriz da empresa em São Bernardo do Campo, depois de uma entrega. Por volta das 5h, o motorista trafegava pelo trecho de Itapecerica da Serra quando foi cercado por dois carros.



Dos veículos, seis criminosos desceram, sendo que três teriam entrado na cabine. O delegado Márcio Fruet, que investiga o caso, informou que os assaltantes portavam armas longas e disseram que pretendiam usar o caminhão para transportar armamento.



Um dos criminosos teria assumido a direção e obrigado Dener a fazer uma ligação telefônica, sem explicar o motivo. Na altura do km 44, o caminhoneiro tentou reagir, mas acabou dominado. Ele foi amarrado a supostos explosivos e deixado dentro da cabine, enquanto o caminhão foi abandonado atravessado na pista.



O bloqueio causou congestionamento em ambos os sentidos. Quando a Polícia Militar chegou ao local, encontrou o motorista em estado de choque. Diante da suspeita de bomba, o Esquadrão Antibomba do Gate foi acionado e, após análise, confirmou que o material era falso.



Dener foi socorrido ao Hospital Geral de Itapecerica da Serra e, após atendimento, prestou depoimento na delegacia de Taboão da Serra.



Quem é o caminhoneiro



Dener Laurito dos Santos nasceu em Ribeirão Pires, no ABC Paulista, e atua há anos no transporte rodoviário de cargas. Segundo a transportadora, ele cumpria todos os protocolos de segurança e descanso, conforme apontam os dados de telemetria e rastreamento em tempo real do veículo.



A Sitrex afirmou, em nota, que a carreta retornava vazia de uma operação internacional.



“O caminhão voltava vazio para a matriz, em São Bernardo do Campo, após a entrega de uma carga de um dos nossos clientes. O motorista cumpriu adequadamente todos os procedimentos legais e de segurança, incluindo horários de descanso e velocidade adequada”, declarou a empresa.



A transportadora reforçou que mantém monitoramento integral dos veículos e protocolos de segurança que seguem padrões internacionais de transporte de cargas.



O que falta esclarecer



Mesmo com o depoimento da vítima e as primeiras diligências, a motivação do crime ainda é um mistério.



Entre as principais dúvidas que a investigação busca responder estão:



Quem são os criminosos e onde estão;

Por que o caminhão foi alvo, já que estava vazio;

Por que o grupo desistiu da ação após dominar o motorista;

Qual seria o destino do armamento que os suspeitos mencionaram.

A Polícia Civil tenta acessar imagens de câmeras de segurança do Rodoanel para identificar os veículos usados pelos criminosos e reconstituir a ação.



Um ataque ainda sem explicação



A principal linha de investigação da polícia é de que os criminosos pretendiam usar o caminhão em outro crime, possivelmente para transporte de armas ou explosivos. No entanto, nada foi confirmado até o momento.



O fato de o motorista ter sido amarrado a uma falsa bomba e o caminhão ter bloqueado uma rodovia de grande fluxo reforça a suspeita de que a ação poderia ser parte de um plano maior - hipótese que ainda será analisada.



Resumo do caso



➡️ O que aconteceu: Caminhoneiro foi rendido por criminosos no Rodoanel Mário Covas, em Itapecerica da Serra, e amarrado a falsos explosivos. O caminhão ficou atravessado na pista e bloqueou a rodovia por cerca de cinco horas.



➡️ Quem é a vítima: Dener Laurito dos Santos, 52 anos, de Ribeirão Pires, motorista experiente da transportadora Sitrex. Ele estava voltando de uma entrega internacional e a carreta estava vazia.



➡️ O que se sabe: Seis criminosos armados participaram da ação. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) confirmou que os explosivos eram falsos.



➡️ O que falta saber: A identidade e o paradeiro dos suspeitos, a motivação do crime e o motivo de o grupo ter desistido do roubo mesmo após dominar a vítima.