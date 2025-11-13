Sequestro, bombas falsas e mistério: o que se sabe sobre o crime no Rodoanel

Caso segue em investigação pela Polícia Civil, que tenta esclarecer o motivo do ataque, a identidade dos criminosos e o destino do caminhão
|Dener Laurito dos Santos, motorista do caminhão que ficou atravessado na rodovia. Foto: Reprodução
Um sequestro com bomba falsa e um caminhão atravessado no Rodoanel intrigam a polícia paulista.
Na manhã dessa quarta-feira (12), a rodovia ficou bloqueada por quase cinco horas, e o motorista foi encontrado em estado de choque, amarrado a simulacros de explosivos.
O caso segue em investigação pela Polícia Civil, que tenta esclarecer o motivo do ataque, a identidade dos criminosos e o destino do caminhão.
O que se sabe até agora
De acordo com a polícia, o caminhão, pertencente à transportadora Sitrex, voltava vazio para a matriz da empresa em São Bernardo do Campo, depois de uma entrega. Por volta das 5h, o motorista trafegava pelo trecho de Itapecerica da Serra quando foi cercado por dois carros.
Dos veículos, seis criminosos desceram, sendo que três teriam entrado na cabine. O delegado Márcio Fruet, que investiga o caso, informou que os assaltantes portavam armas longas e disseram que pretendiam usar o caminhão para transportar armamento.
Um dos criminosos teria assumido a direção e obrigado Dener a fazer uma ligação telefônica, sem explicar o motivo. Na altura do km 44, o caminhoneiro tentou reagir, mas acabou dominado. Ele foi amarrado a supostos explosivos e deixado dentro da cabine, enquanto o caminhão foi abandonado atravessado na pista.
O bloqueio causou congestionamento em ambos os sentidos. Quando a Polícia Militar chegou ao local, encontrou o motorista em estado de choque. Diante da suspeita de bomba, o Esquadrão Antibomba do Gate foi acionado e, após análise, confirmou que o material era falso.
Dener foi socorrido ao Hospital Geral de Itapecerica da Serra e, após atendimento, prestou depoimento na delegacia de Taboão da Serra.
Quem é o caminhoneiro
Dener Laurito dos Santos nasceu em Ribeirão Pires, no ABC Paulista, e atua há anos no transporte rodoviário de cargas. Segundo a transportadora, ele cumpria todos os protocolos de segurança e descanso, conforme apontam os dados de telemetria e rastreamento em tempo real do veículo.
A Sitrex afirmou, em nota, que a carreta retornava vazia de uma operação internacional.
“O caminhão voltava vazio para a matriz, em São Bernardo do Campo, após a entrega de uma carga de um dos nossos clientes. O motorista cumpriu adequadamente todos os procedimentos legais e de segurança, incluindo horários de descanso e velocidade adequada”, declarou a empresa.
A transportadora reforçou que mantém monitoramento integral dos veículos e protocolos de segurança que seguem padrões internacionais de transporte de cargas.
O que falta esclarecer
Mesmo com o depoimento da vítima e as primeiras diligências, a motivação do crime ainda é um mistério.
Entre as principais dúvidas que a investigação busca responder estão:
- Quem são os criminosos e onde estão;
- Por que o caminhão foi alvo, já que estava vazio;
- Por que o grupo desistiu da ação após dominar o motorista;
- Qual seria o destino do armamento que os suspeitos mencionaram.
A Polícia Civil tenta acessar imagens de câmeras de segurança do Rodoanel para identificar os veículos usados pelos criminosos e reconstituir a ação.
Um ataque ainda sem explicação
A principal linha de investigação da polícia é de que os criminosos pretendiam usar o caminhão em outro crime, possivelmente para transporte de armas ou explosivos. No entanto, nada foi confirmado até o momento.
O fato de o motorista ter sido amarrado a uma falsa bomba e o caminhão ter bloqueado uma rodovia de grande fluxo reforça a suspeita de que a ação poderia ser parte de um plano maior - hipótese que ainda será analisada.
Resumo do caso
➡️ O que aconteceu: Caminhoneiro foi rendido por criminosos no Rodoanel Mário Covas, em Itapecerica da Serra, e amarrado a falsos explosivos. O caminhão ficou atravessado na pista e bloqueou a rodovia por cerca de cinco horas.
➡️ Quem é a vítima: Dener Laurito dos Santos, 52 anos, de Ribeirão Pires, motorista experiente da transportadora Sitrex. Ele estava voltando de uma entrega internacional e a carreta estava vazia.
➡️ O que se sabe: Seis criminosos armados participaram da ação. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) confirmou que os explosivos eram falsos.
➡️ O que falta saber: A identidade e o paradeiro dos suspeitos, a motivação do crime e o motivo de o grupo ter desistido do roubo mesmo após dominar a vítima.
