Motorista sequestrado no Rodoanel desmaia ao ser resgatado após horas preso a suposta bomba

O motorista do caminhão que foi sequestrado no Rodoanel, desmaiou e caiu da cabine do veículo ao ser resgatado por um agente do Gate

Foto: Globoplay





O motorista de um caminhão sequestrado durante a madrugada desta quarta-feira (12) no Rodoanel Mário Covas, em Itapecerica da Serra, desmaiou e caiu da cabine do veículo no momento em que era resgatado por um agente do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) da Polícia Militar. O homem passou várias horas amarrado a um artefato suspeito de ser explosivo.

Equipes do GATE chegaram ao local por volta das 8h24 e iniciaram a operação para retirar o motorista em segurança. Um helicóptero Águia da Polícia Militar também foi acionado para auxiliar na ocorrência.O caminhão envolvido pertence à empresa Sitrex, especializada em logística e transporte rodoviário internacional, com rotas entre Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina e Chile.Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMR), o motorista relatou que foi abordado por três homens armados por volta das 4h da manhã. Os criminosos o obrigaram a atravessar o caminhão sobre as faixas de rolamento do Rodoanel e, em seguida, fugiram, deixando-o preso dentro da cabine.De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o caminhoneiro foi encontrado consciente, mas bastante desorientado, e estava envolto em fios que pareciam estar conectados a uma bomba caseira. Por segurança, a área foi isolada até que os técnicos do GATE verificassem o artefato.São mais de 20 quilômetros de congestionamento, segundo a SPMar, concessionária que administra o trecho da rodovia.