Construção de "pontos de ônibus humanizados" muda locais de embarque no Centro de Cotia

Previsão é que as intervenções sejam concluídas em cerca de três meses

Foto: Prefeitura de Cotia

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Obras, inicia nesta segunda-feira (12) as obras para a instalação de novos pontos de ônibus humanizados na região central da cidade.

Ônibus municipais: embarque provisório em frente às Lojas Pernambucanas;

Ônibus intermunicipais: embarque provisório em frente às Lojas Mel.



Ainda conforme a Prefeitura, a implantação faz parte de um projeto mais amplo de requalificação dos pontos de ônibus da cidade, que prevê a reforma de 314 estruturas ao longo do ano.

A iniciativa tem como objetivo melhorar as condições de conforto, segurança e acessibilidade para os usuários do transporte público.Em razão da execução dos serviços, os pontos de ônibus localizados nas proximidades da Praça Calil Nicolau, no sentido dos bairros Sandra, São Miguel, Petrópolis, Atalaia, Mirante da Mata e Caucaia, passarão por alterações provisórias.De acordo com a Secretaria de Transporte e Mobilidade, durante o período das obras os locais de embarque e desembarque funcionarão temporariamente da seguinte forma:A previsão é que as intervenções sejam concluídas em cerca de três meses. A Prefeitura orienta os usuários a ficarem atentos à sinalização no local e às informações divulgadas pelos canais oficiais do município.Segundo a administração municipal, a obra será realizada por meio de parceria com a iniciativa privada. Os novos pontos de ônibus do Centro contarão com itens como climatização, acesso à internet sem fio, bebedouro, proteção contra chuva e estrutura voltada ao conforto dos passageiros.