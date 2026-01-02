Tarifas dos ônibus intermunicipais terão aumento em Cotia; veja os novos valores



A média de aumento, segundo a ARTESP, será de 4%. O reajuste foi autorizado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e publicado no Diário oficial.



Segundo o governo estadual os reajustes foram definidos conforme os critérios técnicos previstos nos contratos de concessão e consideram, entre outros fatores, a atualização de custos operacionais, como combustíveis, manutenção da frota, insumos, pedágios e despesas com pessoal, além da necessidade de garantir a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à população.





Em Cotia, são 18 linhas operadas pela EMTU, veja abaixo os novos valores:

O Governo do Estado de São Paulo informou nesta sexta-feira (02) que a partir da próxima terça-feira (6) as tarifas dos ônibus intermunicipais terão reajuste.