Qualis Radical inaugura tirolesa de 240m no restaurante Picles, em Caucaia do Alto

A empresa Qualis Radical, especializada em lazer e turismo, inaugura neste sábado (15) uma nova tirolesa de 240 metros de extensão em Cotia. A atração está instalada no Restaurante Picles, em Caucaia do Alto, e promete combinar emoção, segurança e diversão para visitantes de todas as idades.A tirolesa é dupla, permitindo que duas pessoas deslizem simultaneamente sobre dois lagos, apreciando uma vista panorâmica da natureza local. A experiência foi projetada para unir adrenalina e contemplação em um ambiente seguro e integrado ao cenário natural.Com a nova atração, o Restaurante Picles, já conhecido pelo clima acolhedor e familiar, amplia suas opções de lazer e reforça sua posição como um dos principais pontos de encontro de Cotia para quem busca boa gastronomia e momentos de relaxamento ao ar livre.

Serviço:

Tirolesa Qualis Radical - Restaurante Picles

Aos finais de semana

Dupla R$55,00

Individual R$30,00

Endereço: R. Cinco, 606, Cotia