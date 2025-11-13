Trabalhador morre após choque elétrico em pátio da ViaMobilidade, em Osasco

Acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira (13) no pátio Presidente Altino; concessionária disse que colabora com as autoridades

Foto: Google Street Views

Um prestador de serviços da concessionária ViaMobilidade, de 29 anos, morreu após sofrer um choque elétrico durante uma manutenção em um vagão de trem no pátio Presidente Altino, em Osasco, na madrugada desta quinta-feira (13). A informação foi divulgada pelo portal Metrópoles.

De acordo com o boletim de ocorrência, o trabalhador realizava o serviço quando sofreu a descarga elétrica. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a morte foi constatada ainda no local.A ViaMobilidade, responsável pelas linhas 5-Lilás do metrô e 8-Diamante e 9-Esmeralda do sistema de trens metropolitanos, informou em nota queAs linhas de trem operavam normalmente na manhã desta quinta-feira. O caso foi registrado como morte suspeita no 5º Distrito Policial de Osasco, e as circunstâncias do acidente estão sendo investigadas.