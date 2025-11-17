Vídeo flagra ônibus sem freio causando engavetamento com 16 veículos na Raposo Tavares

Ecovias confirma falha no sistema de frenagem; acidente deixou 13 feridos, incluindo duas vítimas graves

Imagem: Redes Sociais

perdeu o controle do veículo instantes antes de provocar um engavetamento envolvendo 16 veículos no km 17 da Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo. Imagens de câmeras internas flagraram o momento exato em que o motorista de um ônibus da linha 809A/10no km 17 da Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo.





O acidente ocorreu por volta das 7h40 desta segunda-feira (17) e deixou 13 pessoas feridas, entre elas duas em estado grave.



A concessionária Ecovias Raposo Castello, responsável pelo trecho, informou que o coletivo apresentou falha no sistema de frenagem, o que impediu o motorista de evitar a colisão.



“Nossa equipe operacional foi acionada imediatamente após o início do engavetamento e constatou que o ônibus sofreu uma falha mecânica, o que levou ao choque em cadeia”, disse a concessionária em nota.



As imagens (veja no final da matéria) mostram o ônibus avançando sem controle e atingindo motocicletas e automóveis que trafegavam na marginal da rodovia. No total, foram envolvidos um ônibus, duas motocicletas e 13 carros.



Ainda conforme a Ecovias, o resgate foi estruturado rapidamente devido ao número de envolvidos.

“Mobilizamos nossas equipes para atendimento simultâneo às vítimas e liberação da via. Todo o suporte necessário foi prestado no local”, informou a concessionária.



O acidente deixou 2 vítimas graves, 2 moderadas e 8 com ferimentos leves. Entre os atendidos, três foram socorridos pelo resgate, duas vítimas pela equipe da concessionária e oito pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Outros ocupantes dos veículos saíram ilesos.



A alça de acesso onde ocorreu o engavetamento foi liberada após a retirada dos veículos envolvidos. A Ecovias afirmou que não houve registro de congestionamento no trecho após a conclusão do atendimento.





Veja o vídeo abaixo:







