Ônibus perde o controle e provoca engavetamento com 15 veículos na Raposo Tavares

Bombeiros acionam protocolo para múltiplas vítimas; Ecovias confirma falha no sistema de frenagem do ônibus

Imagem: TV Globo

Um grave engavetamento envolvendo 15 veículos, entre eles um ônibus, uma motocicleta e diversos automóveis, deixou ao menos quatro pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (17) na altura do km 17 da marginal da Rodovia Raposo Tavares, no sentido São Paulo, na Zona Oeste da capital.

O acidente ocorreu por volta das 7h40, no distrito Raposo Tavares. Segundo o Corpo de Bombeiros, três lonas nas cores vermelha, amarela e verde foram estendidas no asfalto para classificação das vítimas conforme o grau de risco. O protocolo para múltiplas vítimas foi acionado, e quatro viaturas prestaram atendimento no local.O ônibus envolvido fazia a linha 809A/10 Jardim D’Abril – Terminal Pinheiros e transportava passageiros no momento da colisão. A SPTrans informou que uma equipe do programa de redução de acidentes irá apurar as circunstâncias e que um boletim de ocorrência será registrado.Imagens aéreas exibidas pela TV Globo mostraram a organização da triagem e o trabalho das equipes de resgate. As causas do engavetamento passaram a ser esclarecidas pela concessionária Ecovias Raposo Castello, responsável pelo trecho.Em nota, a Ecovias afirmou que o ônibus apresentou uma falha no sistema de frenagem, o que ocasionou o engavetamento. A concessionária confirmou que duas vítimas ficaram em estado grave, uma em estado moderado e uma com ferimentos leves. Outros usuários envolvidos não se feriram.Apesar da proporção do acidente, não houve interdição da via nem registro de congestionamento na rodovia.O estado de saúde detalhado das vítimas ainda não foi atualizado pelas autoridades.