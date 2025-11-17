Ônibus perde o controle e provoca engavetamento com 15 veículos na Raposo Tavares

Bombeiros acionam protocolo para múltiplas vítimas; Ecovias confirma falha no sistema de frenagem do ônibus
|Imagem: TV Globo
Um grave engavetamento envolvendo 15 veículos, entre eles um ônibus, uma motocicleta e diversos automóveis, deixou ao menos quatro pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (17) na altura do km 17 da marginal da Rodovia Raposo Tavares, no sentido São Paulo, na Zona Oeste da capital.
O acidente ocorreu por volta das 7h40, no distrito Raposo Tavares. Segundo o Corpo de Bombeiros, três lonas nas cores vermelha, amarela e verde foram estendidas no asfalto para classificação das vítimas conforme o grau de risco. O protocolo para múltiplas vítimas foi acionado, e quatro viaturas prestaram atendimento no local.
O ônibus envolvido fazia a linha 809A/10 Jardim D’Abril – Terminal Pinheiros e transportava passageiros no momento da colisão. A SPTrans informou que uma equipe do programa de redução de acidentes irá apurar as circunstâncias e que um boletim de ocorrência será registrado.
Imagens aéreas exibidas pela TV Globo mostraram a organização da triagem e o trabalho das equipes de resgate. As causas do engavetamento passaram a ser esclarecidas pela concessionária Ecovias Raposo Castello, responsável pelo trecho.
Em nota, a Ecovias afirmou que o ônibus apresentou uma falha no sistema de frenagem, o que ocasionou o engavetamento. A concessionária confirmou que duas vítimas ficaram em estado grave, uma em estado moderado e uma com ferimentos leves. Outros usuários envolvidos não se feriram.
Apesar da proporção do acidente, não houve interdição da via nem registro de congestionamento na rodovia.
O estado de saúde detalhado das vítimas ainda não foi atualizado pelas autoridades.