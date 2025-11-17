Morador de Cotia é preso com carregamento de haxixe em rodovia do Paraná

Droga estava dentro de bolsas no porta-malas; veículo seguia para o Brás, em São Paulo

Foto: PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 24,5 quilos de haxixe na tarde desta segunda-feira (17) durante fiscalização na BR-369, no município de Cambé, no norte do Paraná. A apreensão envolve um veículo com placas de Cotia e um motorista morador da cidade, que seguia em direção ao estado de São Paulo.

A abordagem ocorreu por volta das 12h30, quando os agentes deram ordem de parada a um Volkswagen Gol registrado em Cotia. De acordo com a PRF, o automóvel havia saído de Guaíra e tinha como destino o bairro do Brás, na capital paulista. O veículo era conduzido por um homem de 34 anos, residente de Cotia.Durante a fiscalização, os policiais perceberam que o motorista demonstrava um nervosismo incomum. A suspeita levou à realização de uma busca detalhada no automóvel. No porta-malas, dentro de bolsas, foram encontrados aproximadamente 24,5 kg de haxixe.Segundo a PRF, o condutor admitiu que fazia o transporte da droga em troca de pagamento. Ele foi preso em flagrante e levado à Delegacia da Polícia Civil de Londrina, juntamente com o veículo e o entorpecente, onde responderá por tráfico de drogas.