Prefeitura de Cotia cancela concurso público da Educação

Segundo a prefeitura, o valor da taxa de inscrição será devolvido; comunicado não esclarece o motivo do cancelamento
|Foto: Divulgação
A Prefeitura de Cotia anunciou, nesta quinta-feira (13), o cancelamento do Concurso Público nº 01/2025, que previa a contratação de profissionais para cargos da rede municipal de ensino.
De acordo com nota publicada no site oficial da administração municipal, todos os candidatos inscritos terão o valor da taxa de inscrição devolvido.
O texto informa ainda que as vagas previstas serão incluídas em um novo concurso público, que será lançado em data futura.
O comunicado, entretanto, não esclarece o motivo do cancelamento.
O concurso, que seria realizado pela empresa RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais, previa vagas e cadastro de reserva para cargos de nível médio e superior, com validade de dois anos e possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.
Entre os cargos contemplados estavam Auxiliar de Classe, Professor de Educação Básica I e II (diversas disciplinas) e Psicopedagogo Institucional. As remunerações variavam de R$ 2.505,00 a R$ 7.707,15, com carga horária entre 25 e 40 horas semanais.
As inscrições estavam abertas até o dia 30 de novembro, com taxas variando entre R$ 59 e R$ 75, e as provas objetivas estavam previstas para os dias 14 e 21 de dezembro de 2025.
A Prefeitura informou que, assim que o novo concurso for estruturado, os detalhes serão “amplamente divulgados pelos canais oficiais do município”.