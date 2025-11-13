Prefeitura de Cotia cancela concurso público da Educação

Segundo a prefeitura, o valor da taxa de inscrição será devolvido; comunicado não esclarece o motivo do cancelamento

o cancelamento do Concurso Público nº 01/2025, que previa a contratação de profissionais para cargos da rede municipal de ensino. A Prefeitura de Cotia anunciou, nesta quinta-feira (13),, que previa a contratação de profissionais para cargos da rede municipal de ensino.

De acordo com nota publicada no site oficial da administração municipal, todos os candidatos inscritos terão o valor da taxa de inscrição devolvido.O texto informa ainda que as vagas previstas serão incluídas em um novo concurso público, que será lançado em data futura.O comunicado, entretanto,O concurso, que seria realizado pela empresa RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais, previa vagas e cadastro de reserva para cargos de nível médio e superior, com validade de dois anos e possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.Entre os cargos contemplados estavam Auxiliar de Classe, Professor de Educação Básica I e II (diversas disciplinas) e Psicopedagogo Institucional. As remunerações variavam de R$ 2.505,00 a R$ 7.707,15, com carga horária entre 25 e 40 horas semanais.As inscrições estavam abertas até o dia 30 de novembro, com taxas variando entre R$ 59 e R$ 75, e as provas objetivas estavam previstas para os dias 14 e 21 de dezembro de 2025.A Prefeitura informou que, assim que o novo concurso for estruturado, os detalhes serão