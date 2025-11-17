Raposo Tavares passará por obra emergencial no km 21 a partir desta segunda (17)

Intervenção em Cotia vai recuperar 30 metros da barreira de segurança; Ecovias alerta para atenção redobrada dos motoristas

Foto: Ecovias





A partir desta segunda-feira (17), a rodovia Raposo Tavares (SP-270) terá uma obra emergencial no km 21, sentido Interior, em Cotia.

A intervenção prevê a recuperação de 30 metros da barreira de concreto que separa a pista marginal da expressa., explica Cézar Mantovan, coordenador de Conservação da Ecovias Raposo Castello, concessionária responsável pelo trecho.Os trabalhos ocorrerão sempre das 22h às 5h, até dezembro. Durante esse período, haverá a interdição de 1,5 km da faixa mais à esquerda da marginal, a partir do km 21.Para orientar os motoristas, a Ecovias instalará sinalização especial em três pontos estratégicos:Saída do bairro para a marginal, na Rua Ribeirão;Acesso vindo do Rodoanel, no km 21;Saída da pista expressa mais próxima ao trecho em obras.A concessionária recomenda que os usuários redobrem a atenção, respeitem a sinalização e planejem suas viagens, especialmente nos horários de manutenção.Condições de tráfego podem ser consultadas no site da Ecovias, pelo telefone/WhatsApp 0800 270 0 280 e nas redes sociais X e Threads. O cronograma pode sofrer alterações em caso de chuva ou outros fatores climáticos.