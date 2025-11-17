Ecovias atualiza informações sobre engavetamento na Raposo Tavares

Concessionária confirma duas vítimas graves e oito leves; alça de acesso ao Carrefour permanece interditada

Foto: Artesp





engavetamento registrado pela manhã na marginal da Rodovia Raposo Tavares, na altura do km 17, sentido São Paulo. O acidente ocorreu por volta das 7h40 e envolveu 16 veículos, incluindo um ônibus, duas motocicletas e diversos automóveis. A Ecovias Raposo Castello divulgou, nesta segunda-feira (17), novas informações sobre osentido São Paulo. O acidente ocorreu por volta das 7h40 e envolveu 16 veículos, incluindo um ônibus, duas motocicletas e diversos automóveis.

De acordo com a concessionária, o ônibus apresentou falha no sistema de frenagem, o que provocou a colisão em sequência. No total, foram registradas duas vítimas graves, uma moderada e oito com ferimentos leves. Os demais ocupantes dos veículos saíram ilesos.O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou atendimento no local, utilizando lonas coloridas para a triagem das vítimas conforme o grau de risco. O protocolo para múltiplas vítimas foi ativado, devido ao grande número de envolvidos. Imagens aéreas exibidas por emissoras de TV mostraram carros e motos danificados e parte da via tomada pelas equipes de resgate.A Ecovias informou ainda que não houve interdição da rodovia nem registro de congestionamento significativo por causa da ocorrência. Apenas a alça de acesso ao Carrefour permanece fechada, com desvio já implantado para orientar os motoristas.A SPTrans, responsável pelo ônibus da linha 809A/10 Jardim D’Abril – Terminal Pinheiros, informou que uma equipe de redução de acidentes acompanha o caso e que um boletim de ocorrência será registrado para apuração das causas.Até a última atualização desta matéria, o estado detalhado das vítimas não havia sido divulgado pelos hospitais que as receberam.Horário do acidente: 7h40 desta segunda-feira (17)Local: Marginal da Raposo Tavares, km 17, sentido São PauloVeículos envolvidos: 16 no total1 ônibus (com falha no sistema de frenagem)2 motocicletasDemais automóveis2 graves1 moderada8 levesDemais ocupantes ilesosSem interdição da rodoviaAlça de acesso ao Carrefour permanece fechadaDesvio em operação no local